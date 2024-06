michele serra foto di bacco (2)

Estratto dell’articolo di Michele Serra per “la Repubblica”

[…] non si potrebbe allestire […] un piano B, rispetto a Bocelli che canta il Nessun dorma per la miliardesima volta?

[…] Con tutto il rispetto per Puccini […], io di sentire il tenore che spara il "vinceròòòòò" non ne posso veramente più. È diventato […] un obbligo sonoro, una sigla onnicomprensiva che copre qualunque esigenza, dalla pubblicità dei prosciutti al summit mondiale […].

ANDREA BOCELLI CANTA AL G7 DI BORGO EGNAZIA

Tu vedi il tenore che s'avanza, il pubblico che ammutolisce, e pensi: oddio, adesso canta il Nessun dorma. E lui canta il Nessun dorma.

Propongo una commissione […], presieduta da Augias e con un vicepresidente in quota alla destra, che sottoponga alle autorità una lista di alternative […]. Qualcosa che non costringa anche gli addetti alla sicurezza […] a borbottare […] "oh no! ancora il Nessun dorma…", mentre Meloni simula esultanza per far contenti gli ospiti.

giorgia meloni e rishi sunak applaudono andrea bocelli al g7 giorgia meloni e rishi sunak ascoltano andrea bocelli al g7 joe biden e ursula von der leyen appisolati durante il concerto di andrea bocelli andrea bocelli rishi sunak giorgia meloni joe biden e andrea bocelli joe biden si appisola mentre canta bocelli giorgia meloni e rishi sunak applaudono andrea bocelli al g7