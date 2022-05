Michele Milletti per "Il Messaggero"

Un pesante apprezzamento. Un'offesa da lavare a calci, schiaffi, pugni e tirate di capelli.

ragazza di perugia picchiata da bulle 7

Non una, ma due volte. Perché non basta l'aggressione da gang nel piazzale di un condominio nel quartiere che si snoda tra la stazione centrale di Fontivegge e lo stadio Curi. No, serve una ripassata nel bagno di un fast food affinché la lezione diventi esemplare: c'è questo all'origine dell'inquietante caso di bullismo e violenza esploso in città, con una quattordicenne pestata e mandata in ospedale da quattro coetanee tra le risate e i balletti di altri ragazzini che hanno assistito e fatto video senza alzare un dito per fermare la violenza.

ragazza di perugia picchiata da bulle 5

I VIDEO Un video spaventoso di quasi tre minuti, in cui si vede la ragazzina prima circondata e umiliata da tre coetanee e poi picchiata selvaggiamente tra gli «olè» e gli «ammazzala» e «spaccale una bottiglia in testa» di amici che se la ridono. A questo video ne segue un altro, postato a poca distanza, ed entrambi condivisi alla velocità della luce tra profili Instagram e chat di Whatsapp: dieci secondi in cui è condensata una carica di violenza da lasciare a bocca aperta. Nel bagno di un fast food, due ore dopo la prima aggressione, la ragazzina tenta per la seconda volta di chiedere scusa per l'offesa a una delle coetanee capo branco ma viene zittita da un pugno in bocca che la fa cadere a terra prima di essere presa a calci nella schiena.

ragazza di perugia picchiata da bulle 3

Succede nella piccola Perugia, in cui la tranquillità è facciata che nasconde una realtà di sempre crescente disagio e degrado soprattutto fra i più giovani. Perché la violenza tra baby gang e il bullismo sono situazioni all'ordine del giorno, al pari delle grandi città. E la moda di filmare le risse e condividerle sui social era attiva già prima della pandemia, per poi esplodere assieme alle difficoltà dei ragazzi dopo due anni duri.

ragazza di perugia picchiata da bulle 20

Ma in questi video che i giovanissimi autori hanno cercato di rimuovere senza successo - visto che da giovedì sono nelle mani dei carabinieri che, su delega della procura dei minori, hanno di fatto individuato tutti i protagonisti - appare qualcosa che va oltre le difficoltà causate dalla pandemia: ci sono una cattiveria, un desiderio di procurare dolore e uno spregio dell'altro che devono far riflettere.

ragazza di perugia picchiata da bulle 2

I DATI La vittima è in ospedale, ricoverata nel reparto di Pediatria e in attesa che i medici valutino in maniera certa le lesioni subite. Responso atteso anche dall'autorità giudiziaria e dai carabinieri, per poter formulare le ipotesi di reato più adeguate. Ma, come detto, non è un caso isolato. Perché nella piccola e placida Perugia, come in tutta Italia del resto, i casi di bullismo e cyberbullismo sono in continuo aumento. Secondo quanto riporta la piattaforma Elisa, strumento di monitoraggio finanziato dal Miur, nell'anno scolastico che sta per terminare il 22,3% degli studenti è stato vittima di bullismo mentre il 18,2% ha preso attivamente parte a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna.

ragazza di perugia picchiata da bulle 4

A Perugia e in Umbria, la polizia postale indaga su circa 200 casi di violenze e bullismo via internet, con sempre più giovani protagonisti. «Il bullismo e cyberbullismo sono in evoluzione ha sottolineato recentemente la dirigente Michela Sambuchi -. Sono fenomeno in ascesa e quando andiamo nelle scuole per gli incontri con i ragazzi si percepisce dalle loro domande quanto in molti casi lo possano vivere da vicino».

ragazza di perugia picchiata da bulle 18 ragazza di perugia picchiata da bulle 15 ragazza di perugia picchiata da bulle 8 ragazza di perugia picchiata da bulle 9 ragazza di perugia picchiata da bulle 1 ragazza di perugia picchiata da bulle 10 ragazza di perugia picchiata da bulle 11 ragazza di perugia picchiata da bulle 12 ragazza di perugia picchiata da bulle 13 ragazza di perugia picchiata da bulle 14 ragazza di perugia picchiata da bulle 16 ragazza di perugia picchiata da bulle 17 ragazza di perugia picchiata da bulle 6 ragazza di perugia picchiata da bulle 19