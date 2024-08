“OLTRE A COLPIRE UN BAMBINO IN TESTA, C’È ALTRO CHE POTETE FARE PER TIRARCI FUORI DI QUI?” – IL VIDEO DELLO SCAZZO TRA LA MOGLIE DI STEPHEN CURRY, IL CAMPIONE DI NBA ORO ALLE OLIMPIADI, E I GENDARMI FRANCESI: GLI UOMINI DELLA SICUREZZA HANNO IMPEDITO ALLA DONNA E IL SUO ENTOURAGE DI RAGGIUNGERE L’AUTO PER NON OSTACOLARE IL PASSAGGIO DI MACRON E, DURANTE LA DISCUSSIONE, IL NEONATO DI 3 MESI DI CURRY SAREBBE STATO COLPITO – DURANTE LA DISCUSSIONE È INTERVENUTO IL COMPAGNO DI CURRY, DRAYMOND GREEN CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

Stephen Curry — 15 stagioni in Nba, il tiratore da 3 punti più prolifico nella storia della lega, quattro anelli, una volta mvp delle Finals, 10 presenze all'All star game — è stato il trascinatore del dream team Usa alle Olimpiadi di Parigi, conducendolo all'oro con due prestazioni super in semifinale contro la Serbia e nella finalissima con i padroni di casa della Francia. Proprio dopo il suo ultimo show (8 triple su 12 tentativi, 4 negli ultimissimi minuti), ha vissuto attimi di apprensione. O meglio, li ha vissuti sua moglie Ayesha, conosciuta in una chiesa di Charlotte (dove giocava il padre) e sposata nel luglio del 2011.

Il bambino colpito alla testa e la rabbia di Green

Come si può vedere in un video pubblicato sul The Hollywood Fix, la donna si è trovata coinvolta in un battibecco con i gendarmi francesi che, seguendo le estreme misure di sicurezza che hanno contraddistinto l'intera durata dei Giochi, le hanno impedito di raggiungere l'auto al termine della partita, il tutto dovuto alla scelta di chiudere le strade per facilitare il passaggio in sicurezza della delegazione di Emmanuel Macron.

La tensione è aumentata quando Ayesha ha iniziato a urlare e a piangere accusando la polizia di aver colpito alla testa Caius, l'ultimo dei quattro figli, nato prematuramente lo scorso maggio. A quel punto nella discussione è intervenuto anche Draymond Green, compagno non sempre tranquillissimo di Curry a Golden State, che ha provato a fare un po' di pressione sugli uomini della sicurezza: «Quindi, anche dopo aver colpito il bambino in testa, non c'è niente che possiate fare per tirarci fuori da qui?».

Il battibecco con il tifoso

Ma non è stato questo l'unico inconveniente della serata di Curry […] La star americana ha infatti avuto da ridire con un fan un po' troppo esagitato, con quest'ultimo che, in cerca di un autografo, ha agitato una maglietta in faccia alla madre Sonya mentre i due uscivano dall'afterparty: «Attento, toglila dalla faccia di mia madre!», si sente dire in un video diventato presto virale su Instagram. […]

