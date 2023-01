“LE OMELIE SONO UN DISASTRO” – MENO MALE CHE C’È PAPA FRANCESCO A SALVARCI DAGLI INUTILI PIPPONI DOMENICALI, TIRANDO LE ORECCHIE AI PARROCI: “L'OMELIA DEVE DURARE 8-10 MINUTI, NON DI PIÙ. NON È UNA CONFERENZA. NON DIRE NULLA DI FRONTE A LITURGIE UN PO’ SCIATTE, TRASCURATE, MAL PREPARATE, SIGNIFICA NON AIUTARE LE COMUNITÀ…”

Durante il Corso internazionale di formazione per i responsabili diocesani delle

durata delle omelie durante le messe.

"Per favore, le omelie sono un disastro", è stato il commento netto del pontefice, che in merito alla durata delle prediche dei sacerdoti ha tracciato delle linee guida precise. "Devono durare 8-10 minuti, non di più. E sempre un pensiero, un affetto, un'immagine, che la gente si porti a casa qualcosa. L'omelia non è una conferenza, è un sacramentale: la si prepara in preghiera, con spirito apostolico".

Al contempo, però, le omelie non devono calare dal punto di vista della qualità delle riflessioni che propongono ai fedeli. “Andare nelle parrocchie e non dire nulla di fronte a liturgie un po’ sciatte, trascurate, mal preparate, significa non aiutare le comunità, non accompagnarle. Invece con delicatezza, con spirito di fraternità, è bene aiutare i pastori a riflettere sulla liturgia, a prepararla con i fedeli”, ha commentato il pontefice.

L'attenzione dei sacerdoti, nelle indicazioni del Papa, dev'essere sempre quella di mettersi al servizio dei fedeli. I sacerdoti devono infatti “vivere in pienezza l’azione liturgica. In questo il maestro delle celebrazioni deve usare una grande saggezza pastorale: se sta in mezzo al popolo capirà subito e saprà bene come accompagnare i confratelli, come suggerire alle comunità ciò che è adatto e realizzabile, quali sono i passi necessari per riscoprire la bellezza della liturgia e del celebrare insieme”.

Il pontefice si è infine espresso con severità contro il rumore che talvolta si sente nelle sagrestie prima e dopo le celebrazioni liturgiche. "Il silenzio apre e prepara al mistero, permette l’assimilazione, lascia risuonare l’eco della Parola ascoltata. È bella la fraternità, è bello salutarsi, ma è l’incontro con Gesù che dà senso al nostro incontrarci, al nostro ritrovarci. Dobbiamo riscoprire e valorizzare il silenzio”, sono state le sue parole in proposito.

