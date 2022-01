12 gen 2022 17:19

“OMICRON RESTA PERICOLOSA, IN PARTICOLARE PER CHI NON È VACCINATO” - IL DIRETTORE GENERALE DELL’OMS TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS: “L’ENORME PICCO DI INFEZIONI È GUIDATO DA OMICRON, CHE STA RAPIDAMENTE SOSTITUENDO DELTA IN QUASI TUTTI I PAESI. LA SCORSA SETTIMANA PIÙ DI 15 MILIONI DI COVID SONO STATI SEGNALATI IN TUTTO IL MONDO, DI GRAN LUNGA IL MAGGIOR NUMERO DI CASI SEGNALATI IN…”