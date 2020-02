“ONORE HITLER” – NUOVA SCRITTA NEONAZISTA SUL CAMPANELLO DI UNA CASA A TORINO: LA VITTIMA È LA FIGLIA DI UN PARTIGIANO, CHE GIÀ IL 30 GENNAIO AVEVA TROVATO SUL CAMPANELLO DI CASA BIGLIETTINI CON LA SCRITTA “SIEG HEIL” – VICINO ALLA SCRITTA C’ERANO UNA SVASTICA E UNA CROCE CELTICA, DISEGNATE ANCHE SULLA FACCIATA DI UN CENTRO CULTURALE A VILLADOSSOLA, CITTÀ MEDAGLIA AL VALOR CIVILE PER LA RESISTENZA. GLI AUTORI SAREBBERO DEI RAGAZZINI

Nuovo caso di scritte e simboli nazisti a Torino. La vittima è ancora figlia di un partigiano, che già il 30 gennaio scorso aveva trovato sul campanello di casa dei bigliettini con la scritta nazista Sieg Heil "Saluto alla vittoria".

Stamane sul suo campanello, nel quartiere Vanchiglia, sono apparse due piccoli adesivi con la scritta "Onore Hitler", e vicino a una svastica e a una croce celtica. La donna ha sporto denuncia alla Digos, che sta indagando. Altri episodi antisemiti simili erano comparsi nei giorni scorsi sui muri di Torino, Mondovì (Cuneo), Brescia e Giaveno (Torino).

Una svastica e una croce celtica sono state invece disegnate con vernice sulla facciata del centro culturale 'La Fabbrica' di Villadossola, città medaglia d'argento al valore civile per la Resistenza. In una nota l'amministrazione comunale ha "espresso il suo sdegno per un richiamo gravissimo a nefaste ideologie, gesto che non può essere tollerato, specialmente se, come pare, gli autori sono giovanissimi"."La scritta sul teatro, una eccellenza culturale del Verbano Cusio Ossola, vuole colpire la dignità di tutti", ha aggiunto l'amministrazione.

