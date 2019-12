“PER OPPORTUNITÀ, ALPA AVREBBE POTUTO NON FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO DI CONTE” - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ANDREA MASCHERIN: “SE NE FACEVA PARTE SI VEDE CHE ERA ASSOLUTAMENTE TRANQUILLO. I PROBLEMI DELLA POLITICA COMUNQUE MI PARE SIANO ALTRI, QUESTO È UN TEMA SECONDARIO”

DA “Un Giorno da Pecora - Radio1”

Se il rapporto con Giuseppe Conte inficia il fatto che il professor Alpa fosse un commissario del suo esame per la cattedra di Caserta? “Se si parla di opportunità, probabilmente il professor Alpa avrebbe potuto non farne parte, per un estremo scrupolo. Se Alpa ne faceva parte si vede che era assolutamente tranquillo. I problemi della politica comunque mi pare siano altri, questo è un tema secondario”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 è Andrea Mascherin, Presidente del consiglio Nazionale Forense, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

