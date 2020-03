“ORA BASTA, È ORA DI CHIUDERE LE POSTE” - MARISA ADOBATI, DELLA SLC-CGIL DI BERGAMO, SBOTTA DOPO LA MORTE DI DUE DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE: "AVEVANO LAVORATO FINO A POCHI GIORNI FA, UNO IN UN CENTRO DI RECAPITO E L'ALTRO IN UN UFFICIO POSTALE DI DUE COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO” – LE POSTE SONO TRA I POCHI UFFICI CHE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

POSTE BERGAMO

Morti due dipendenti di Poste Italiane in provincia di Bergamo, in questo momento insieme a Brescia la più colpita dal coronavirus.

La notizia è stata resa pubblica da Marisa Adobati, della Slc-Cgil di Bergamo: la sindacalista ha ricordato come entrambi avevano "lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo.

poste

Per questo la Cgil chiede: Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali". Scontata, ovvia, comprensibile la rivolta: le poste, infatti, sono tra i pochissimi uffici pubblici rimasti aperti.

poste FILE ALLE POSTE

POSTE