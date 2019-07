“SUL PACCHETTO DI SIGARETTE C’È LA FOTO DI MIA MOGLIE MORTA” – CHOC PER UN 50ENNE DI MISANO CHE HA CHIESTO UN RISARCIMENTO DI 100 MILIONI DI EURO A UNA MULTINAZIONALE DEL TABACCO PER AVER MESSO SUI PACCHETTI UN’IMMAGINE DELLA COMPAGNA DEFUNTA: LA FOTO DELLA SIGNORA SUL LETTO DI MORTE, INTUBATA E CON LA TESTA FASCIATA, E' STATA SCATTATA IN...

Alessandra Nanni per “il Giorno”

La foto della moglie morta sul pacchetto di sigarette. Un' immagine scattata non si sa come né quando, mentre era ricoverata in ospedale e ormai prossima a morire. Ma è quello che ha visto l' uomo quando è entrato dal tabaccaio per uscirne sotto choc. Quell' immagine, riportata da molte marche, è ora oggetto di una causa che il marito sta intentando contro una multinazionale del tabacco, a cui chiede un risarcimento di 100 milioni di euro.

UNA storia che ha dell' incredibile, quella che vede protagonista un 50enne di Misano. L' uomo, alla fine dell' anno scorso, entra in tabaccheria per acquistare le sigarette e gli viene allungato un pacco con una delle tante immagini 'forti' che dovrebbero servire da deterrente.

Ma quando lui si sofferma a guardare l' immagine impressa sul pacchetto, quasi gli prende un colpo. Quella è sua moglie sul letto di morte, intubata e con la testa fasciata. Una tragedia, tra l' altro, che non ha nulla a che vedere con il fumo e che si è consumata nel novembre del 2017.

Gli sembra pazzesco, guarda e riguarda quella fotografia straziante e non si capacita: la sofferenza di sua moglie in bella vista per la guerra contro le sigarette. Torna a casa scovolto, chiedendosi come è arrivata fin lì quella foto. Ma poco dopo al dolore subentra una rabbia incontrollabile. Deve fare qualcosa, ma da solo è impossibile. Così si rivolge all' avvocato, Guglielmo Guerra, deciso a dare battaglia a chi ha sbattuto la morte di sua moglie su un pacchetto di sigarette.

È COME Davide contro Golia, ma non è la prima volta che il più piccolo la vince. Il legale si muove subito e invia una lettera al colosso del tabacco che utilizza la foto-choc su un bel po' di marche.

Nella comunicazione l' avvocato Guerra sottolinea che «quella pubblicazione non è mai stata autorizzata e che prima di pubblicizzare l' immagine l' operatore deve verificare se ci sia o meno il consenso della parte interessata, e che nel caso di specie verosimilmente nessun controllo è stato effettuato». E ovviamente minaccia un' azione legale, invitando la parte chiamata in causa a dare al più presto una spiegazione. Passa un po' di tempo, e finalmente il gigante si fa vivo.

LA RISPOSTA è secca e non lascia spazio a trattative: «Le segnaliamo che le informazioni, così come le immagini che appaiono sui pacchetti di prodotti del tabacco, sono tassativamente indicate e incluse negli elenchi stabiliti dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale. In buona sostanza, la società utilizza solo diciture e immagini stabilite dalle predette normative e inserite negli appositi archivi ufficiali, strutturati per consentire alle società produttrici l' apposizione delle avvertenze di legge sulle confezioni.

Non c' è peraltro alcuna discrezionalità nella scelta delle immagini da parte degli operatori del settore che sono obbligati a usare le immagini (che normalmente sono 14 per anno)». Se vogliono protestare, concludono senza tanti complimenti, «le suggeriamo di contattare il competente dipartimento della Commissione europea o il ministero della Salute». L' avvocato è deciso a raccogliere la sfida, impossibile prevedere se a vincere sarà Davide o Golia.

pacchetti sigarette 2 AUSTRALIA - I PACCHETTI DI SIGARETTE SENZA LOGO pacchetti sigarette 1 pacchetti sigarette 12 pacchetti sigarette 10 pacchetti sigarette 11 pacchetti sigarette 13 pacchetti sigarette 4