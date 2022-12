IL “PADRE” DI HARRY È IN UCRAINA (MA ANCORA PER POCO) - JAMES HEWITT, EX STORICO AMANTE DI LADY DIANA CON UNA SPICCATA SOMIGLIANZA CON IL PRINCIPE HARRY, È PARTITO COME VOLONTARIO CIVILE IN UCRAINA - IL 64ENNE, EX MAGGIORE DELL’ESERCITO, DA SETTIMANE ASSISTE E AIUTA GLI SFOLLATI , MA SI È GIÀ ROTTO LE PALLE E SPERA DI “TORNARE A CASA PRIMA DI NATALE”: “HO SALVATO PER ORA 36 RIFUGIATI, UN CANE E UN GATTO E…”

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

harry con james hewitt e carlo 1

C’è un volontario civile molto speciale in Ucraina. James Hewitt, 64 anni, ex maggiore dell’esercito e soprattutto ex storico amante di Lady Diana dal 1986 al 1991, da settimane viaggia per il Paese in guerra. Obiettivo: assistere, aiutare e salvare gli sfollati e chi ha perso tutto a causa dell’aggressione della Russia di Vladimir Putin. In questo momento, Hewitt, 64 anni sta prestando aiuto e soccorso in Ucraina insieme all’associazione Help4Ukraine e "spera di tornare a casa in Inghilterra prima di Natale", dice un amico al tabloid Daily Mail: “James non lo sta facendo per gloria, ma solo per una buona causa”.

mr hewitt

Hewitt è in Ucraina insieme a Mikey Stewart-Richardson, un suo amico e collega delle Coldstream Guards, l’antico reggimento dell’esercito britannico a protezione della monarchia. In un post sul suo blog, l’ex amante di "Lady D” spiega la sua missione, iniziata a Leopoli ma che poi si è spinta fino a Zaporizhzhia e altre zone calde sul fronte dell’est del Paese e in prima linea contro l’aggressione dei russi: “Abbiamo quattro veicoli, e in ognuno due volontari, con letti di ospedali ed equipaggiamento medico essenziale. Abbiamo coperto circa 4mila chilometri in tre giorni”, racconta Hewitt, “e abbiamo salvato per ora 36 rifugiati, un cane e un gatto”.

james hewitt e harry 2 james hewitt e diana guardano il principe harry durante una visita a una base dell esercito james hewitt diana e hewitt james hewitt si fa un selfie nudo harry con james hewitt e carlo 2 james hewitt e diana nel 1992 james hewitt james hewitt 3

hewitt a 58 anni hewitt giocatore di polo hewitt somigli amolto ad harry james hewitt lady diana principe harry james hewitt 4