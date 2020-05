“IL PAGAMENTO DEL RISCATTO POTREBBE ESSERE UN PROBLEMA” – NEMMENO L’UE HA GRADITO IL RILASCIO-SHOW DI SILVIA ROMANO VOLUTO DA CONTE-CASALINO. PURE L’ALTO RAPPRESENTANTE UE JOSEP BORRELL, NON CERTO UN CANE DA GUARDIA, HA CRITICATO LA SCELTA DEL GOVERNO ITALIANO – ABBIAMO SEMPRE DATO SOLDI PER LE TRATTATIVE, MA DI SOLITO UFFICIALMENTE IL PAGAMENTO VENIVA NEGATO. E SPESSO SI AVEVA LA DECENZA DI EVITARE PASSERELLE E ASSEMBRAMENTI….

GIUSEPPE CONTE - SILVIA ROMANO CON I GENITORI - LUIGI DI MAIO SILVIA ROMANO

(Adnkronos) - Il presunto pagamento di un riscatto da parte delle autorità italiane per liberare Silvia Romano, la giovane volontaria rapita in Kenya e liberata dopo essere stata tenuta prigioniera in Somalia per quasi due anni, potrebbe essere "un problema". Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, rispondendo, in videoconferenza a Bruxelles, alla domanda se il pagamento di un riscatto costituisca un problema, visto che il portavoce di al Shabaab, Ali Dehere, ha dichiarato a Repubblica che una parte di quei soldi serviranno per comprare armi. "Sì, sicuramente deve essere un problema - ha risposto Borrell - ma francamente non abbiamo ulteriori informazioni da darvi. Sono spiacente".

