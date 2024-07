“PALESTINA LIBERA, ISAAC HERZOG È UN CRIMINALE DI GUERRA” – UN GRUPPETTO DI MANIFESTANTI URLA CONTRO IL PRESIDENTE ISRAELIANO, IN VISITA A PALAZZO CHIGI DA GIORGIA MELONI: “PALESTINA LIBERA”; “NON IN MIO NOME” – IL CAPO DI STATO HA INCONTRATO ANCHE MATTARELLA, CHE HA RIBADITO L’AMICIZIA TRA ITALIA E ISRAELE, E HA CHIESTO, OLTRE ALLA LIBERAZIONE IMMEDIATA DEGLI OSTAGGI NELLE MANI DI HAMAS, ANCHE IL RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO A GAZA…

HERZOG RICEVUTO DA MELONI, SIT-IN PRO-PALESTINA IN GALLERIA SORDI

Una manifestazione pro-Palestina è in corso dentro la Galleria Sordi, di fronte a Palazzo Chigi, dove è atteso il presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, per un incontro con la premier Giorgia Meloni.

"Palestina libera", lo slogan scandito dalle decine di manifestanti che sventolano anche alcune bandiere palestinesi e mostrano alcuni cartelli, fra cui quelli con scritto "non in mio nome" e Herzog go away".

Le forze dell'ordine presidiano la piazza e per motivi di sicurezza sono chiuse molte delle strade intorno a piazza Colonna.

MATTARELLA VEDE HERZOG, "AL LAVORO PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI E PER UNA SOLUZIONE 'DUE POPOLI-DUE STATI'"

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Era presente all'incontro il vicepresidente del Consiglio dei ministri - ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Liberazione immediata degli ostaggi israeliani e rispetto, a Gaza, del diritto umanitario. Questi i temi affrontati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del colloquio con il presidente israeliano Isaac Herzog al Quirinale. Durante il confronto i due presidenti hanno parlato anche di lavorare per la soluzione due Stati due popoli; di impedire i rischi di allargamento del conflitto; dell'impegno umanitario italiano per Gaza e di un incremento degli aiuti. […]

MELONI A HERZOG: 'FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA SITUAZIONE A GAZA'

l presidente israeliano Isaac Herzog, in visita a Roma, è stato ricevuto a palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni che "ha ribadito la vicinanza del Governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas" e ha "rinnovato l'impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza".

[…] "Nel sottolineare l'importanza di giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due Stati", la premier Giorgia Meloni "ha assicurato" al presidente dello Stato d'Israele Isaac Herzog "che l'Italia continuerà a sostenere la mediazione Usa e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese, attraverso l'iniziativa 'Food for Gaza'", si legge ancora nella nota.

Prima dell'incontro, una manifestazione un pro-Palestina si è svolta dentro la Galleria Sordi, di fronte alla sede della Presidenza del Consiglio. "Palestina libera", lo slogan scandito dalle decine di manifestanti che sventolano anche alcune bandiere palestinesi e mostrano alcuni cartelli, fra cui quelli con scritto "non in mio nome" e Herzog go away". Le forze dell'ordine presidiano la piazza e per motivi di sicurezza sono chiuse molte delle strade intorno a piazza Colonna […]

