«La pandemia negli Stati Uniti è finita » ha detto il presidente Joe Biden nei giorni scorsi in un'intervista tv.

Criticato da più lati - gli Usa registrano 400 morti al giorno, un quarto delle vittime da Covid nel mondo - il capo della Casa Bianca ha in parte ritrattato: «Diciamo che la pandemia non è più come prima». Poi in ogni caso ha invitato a vaccinarsi.

«La fine della pandemia è in vista » aveva dichiarato la settimana prima il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Ma nessun maratoneta smette di correre quando avvista il traguardo». L'Oms calcola che il numero delle vittime non è mai stato così basso da marzo 2020. Con 11mila morti alla settimana nel mondo, il bilancio del Covid si è ridotto del 22% rispetto alla settimana precedente. Anche i contagi - 3,1 milioni - sono scesi del 28%.

L'Ema, Agenzia europea per i medicinali, non la vede così: «Non sappiamo come Biden sia giunto alla sua conclusione. In Europa consideriamo la pandemia ancora in corso» ha detto il direttore sanitario dell'Agenzia, Steffen Thirstrup. Il responsabile di farmaci e vaccini contro il Covid, Marco Cavaleri, è stato ancora più diretto: «Dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi, in linea con la tendenza mostrata dal virus negli ultimi due anni».

Fedele al calendario autunnale, intanto, il Covid in Italia ha ricominciato ad aumentare. «Dopo un calo, lento, che andava avanti da luglio, l'inversione di tendenza è avvenuta il 13 settembre» nota Stefania Salmaso, dell'Associazione italiana di epidemiologia: proprio il giorno della riapertura delle scuole in molte zone d'Italia. «La crescita è visibile soprattutto al Nord, tra il 25 e il 30%, mentre il Centro e il Sud restano ancora stabili» aggiunge Carlo La Vecchia, epidemiologo dell'università di Milano.

«Può essere l'effetto della ripresa delle attività dopo le vacanze, e in questo caso non dovremmo preoccuparci troppo. O potrebbe esserci una nuova variante in azione, che ancora sfugge alla nostra osservazione. In quel caso potremmo assistere a una nuova ondata».

Dell'eventualità di una nuova variante ha parlato anche il direttore dell'Istituto delle malattie infettive degli Usa, Anthony Fauci, che ha smentito Biden: «Il numero dei contagi è alto in un modo inaccettabile. Siamo di fronte a un virus altamente trasmissibile e l'immunità che produce nell'organismo grazie ai vaccini o al contagio è transitoria». Con ogni probabilità «vedremo una nuova variante emergere in autunno-inverno ».

