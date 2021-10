Estratto dell’articolo di ANDREA OSSINO per la Repubblica - Roma

LUCA SACCHI E ANASTASIA KYLEMNIK

Il processo sulla morte di Luca Sacchi va avanti. Le intercettazioni depositate dalla procura di Roma sono regolari. Le obiezioni degli avvocati nulle. E le conversazioni in carcere del killer Valerio Del Grosso diventano prove. Si tratta di ore e ore di registrazioni che raccontano di come due complici sono diventati rivali: « è un infame fracico, me vorrebbe fa accollà tutto a me », si sfoga Del Grosso parlando di Paolo Pirino, l'amico che quel giorno di due anni fa, il 23 ottobre, ha trasformato un affare di droga in una rapina.

(...)

«La cose se andava bene era trenta e trenta, mo non è che io me devo fa l'ergastolo e te voi prende e uscìre».

valerio del grosso

Tra sfoghi e farneticazioni quel giorno Del Grosso afferma anche che secondo lui « Anastasiya non è quella che ha preso la bastonata, centouno per cento, è la ragazza di Princi». Le prove diranno altro, ma il ragazzo è convinto che « il tuo ragazzo è morto, tu il giorno dopo non ce poi avè i capelli rossi».

Nei dialoghi emergono anche le leggi non scritte del carcere e le paure degli imputati: «Quello che abbiamo fatto noi sarebbe una mezza infamità, perché comunque sia è una sola », dice riferendosi alla compravendita di droga sfociata in rapina. Ha una sua teoria su come lui e il suo complice possono essere considerati dagli altri detenuti: « Paoletto ha preso a bastonate una donna, tra le leggi del carcere, hai capito come?».

valerio del grosso

(...)

paolo pirino su facebook paolo pirino luca sacchi anastasiya luca sacchi anastasia fermo dei due sospettati per l'omicidio di luca sacchi 4 paolo pirino paolo pirino anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk. luca sacchi le foto di pirino luca sacchi anastasiya anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk anastasia