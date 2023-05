“IL PAPA ERA STANCO” – IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, IL CARDINALE PIETRO PAROLIN, PARLA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DI BERGOGLIO, CHE OGGI HA ANNULLATO TUTTI GLI IMPEGNI PER COLPA DELLA FEBBRE: “IERI HA AVUTO UNA GIORNATA MOLTO INTENSA, HA VISTO MOLTA GENTE E HA VOLUTO SALUTARE TUTTI. A UN CERTO PUNTO…”

(ANSA) - "Il Papa era stanco, ieri ha avuto una giornata molto intensa , ha visto molta gente, c'è stato l'incontro di Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti. Ad un certo punto la resistenza", viene meno. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all'ambasciata di Italia presso la Santa Sede, a proposito della salute del Papa che per via della febbre ha cancellato le udienze previste per oggi.

