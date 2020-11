“LA PAROLA ABDICAZIONE? PER LA REGINA È UNA PAROLACCIA” – ELISABETTA II HA INTENZIONE DI SOTTERRARE TUTTO IL PARENTAME: DOPO CHE ERA INIZIATA A CIRCOLARE LA NOTIZIA CHE LA SOVRANA ERA PRONTA A LASCIARE LA POLTRONA A CARLO, FONTI REALI SI SONO APPRESTATE A CONFERMARE CHE PER IL POVERO PRINCIPE LA STRADA È ANCORA LUNGA – “MAI PRONUNCIARE LA PAROLA ABDICAZIONE IN PRESENZA DI SUA MAESTÀ. VUOLE SERVIRE IL PAESE FINO ALLA MORTE…”

Qualcuno ha detto abdicare? La Regina Elisabetta non ne vuole sentire nemmeno parlare. Secondo Katie Nicholl di “Vanity Fair” la sovrana, 94 anni, vede «l'abdicazione come una parolaccia da non pronunciare mai in sua presenza e intende servire il Paese fino alla morte. Semplicemente non è nel suo DNA abbandonare il suo popolo o il suo dovere»

Fonti vicine ai reali hanno riferito che la regina è molto coinvolta nella programmazione dei festeggiamenti per il Giubileo di platino in programma per il 2022 così come si prepara alla celebrazione dei suoi 95 anni.

La notizia è emersa dopo che qualcuno aveva messo in giro la voce che Elisabetta II aveva intenzione di mettersi da parte per permettere a Carlo di diventare re. Ma pare che il principe dovrà ancora aspettare: «Da giovane donna ha promesso di servire fino alla sua morte e questo è ciò che intende fare».

