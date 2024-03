“PECCATO PER LA MELONI, HA ROVINATO UNA BELLA VITTORIA” – L’ITALRUGBY TRIONFA CONTRO LA SCOZIA E LA DUCETTA SI IMBUCA CON IL COGNATO LOLLOBRIGIDA ALLA FESTA DEGLI AZZURRI NEGLI SPOGLIATOI INTONANDO IL “POO PO, PO PO PO” DEI WHITE STRIPES - SUI SOCIAL FIOCCANO LE IRONIE: “OGGI VINCE L'ITALRUGBY, DOMANI IN ABRUZZO PERDE LEI” – LA RETORICA SUL RUGBY DELLA PREMIER, APPASSIONATA DELLA PALLA OVALE FIN DA RAGAZZINA: “È UNO SPORT CHE MI PIACE PERCHÉ RAPPRESENTA I VALORI VERI, L’ORGOGLIO E L’IMPEGNO. IL RUGBY INSEGNA CHE…” – VIDEO

La netta vittoria dell’Italia di rugby sulla Scozia al Sei Nazioni è stata festeggiata da un’ospite d’eccezione presente in tribuna all’Olimpico. La premier Giorgia Meloni ha trepidato, poi ha esultato e infine è andata negli spogliatoi a complimentarsi e ad alzare la coppa insieme con la squadra. Ma prima, a sorpresa, la premier ha preso tra le mani la palla da rugby mimando un lancio.

Una presenza istituzionale ma non solo: Giorgia Meloni — magari non tutti ne sono a conoscenza - è un’appassionata di rugby sin da quando era ragazzina. Al Flaminio, una volta, in occasione di una partita della Nazionale, parlando in via informale con i cronisti presenti, disse: «È uno sport che mi piace perché rappresenta i valori veri, l’orgoglio e l’impegno».

Non è un caso che ogni tanto sul suo profilo Twitter, commenti le prestazioni e i risultati degli Azzurri, giovanili comprese. Quando era Ministro per la Gioventù, proprio per questa sua passione, rilasciò un’intervista all’ex azzurro Diego Dominguez, che aveva da poco creato un camp per i ragazzi, in cui raccontò come mai la palla ovale le piacesse così tanto: «Nel rugby tutti i giocatori in campo sono protagonisti, ma non c’è spazio per l’individualismo esasperato a scapito del collettivo. Il rugby insegna che le grandi difficoltà, per quanto insormontabili possano apparire, si superano se tutta la squadra lotta unita per lo stesso obiettivo e che, al contrario, anche il più piccolo intoppo può rivelarsi un nemico formidabile se anche uno solo fa mancare il suo fondamentale apporto al resto della squadra».

Le parole cariche di retorica della Meloni ai microfoni di “No Limits” sulle frequenze di Radio Roma Sound. “Per chi tifa l’Italia, sia come nazione che come nazionale di RUGBY è un’emozione particolare e sono molto contenta di quello che ho provato in questa giornata. Voglio veramente ringraziare questa squadra straordinaria che ha combattuto fino all’ultimo regalandoci tanto cardiopalma, ma anche tanto tanto entusiasmo. La nazionale di rugby il simbolo di un’Italia che vince e che ce la mette tutta, che sa non demordere, che non si dà mai per vinta e che sa che deve guadagnarsi ogni singolo centimetro col lavoro e col sudore. In generale il rugby è una bellissima metafora della vita e dell’Italia che tutti quanti vogliamo e che cerchiamo di costruire”.

