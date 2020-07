13 lug 2020 11:31

“PENSAVO CHE IL VIRUS FOSSE UNA TRUFFA” – UN 30ENNE TEXANO È MORTO DOPO AVER PARTECIPATO A UN "COVID PARTY" DOVE I PARTECIPANTI SI AMMASSANO PER CONTAGIARSI VOLONTARIAMENTE: DOPO LA FESTA L’UOMO HA CONTRATTO IL VIRUS ED È STATO RICOVERATO IN UN OSPEDALE DI SAN ANTONIO PER ALCUNE COMPLICAZIONI – PRIMA DI SPIRARE HA CONFESSATO A UNA INFERMIERA: “HO FATTO UN ERRORE…”