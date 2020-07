4 lug 2020 11:20

“PENSAVO FOSSE UN MEDICINALE PER LA TOSSE” – CHOC IN FLORIDA DOVE UNA MAMMA 22ENNE HA UCCISO IL FIGLIO DI 2 ANNI SOMMINISTRANDOGLI UNA DOSE DI EROINA PER FARGLI PASSARE LA TOSSE: IL PICCOLO VA IN OVERDOSE E LA DONNA È STATA COSTRETTA A CHIAMARE I MEDICI CHE NON SONO RIUSCITI A SALVARLO – I GENITORI DEL BIMBO SONO STATI ARRESTATI, MA…