“PENSI DI AVERE UN SACCO DI TEMPO E NON È COSÌ” – PAURA PER JULIAN LENNON, FIGLIO DI JOHN, CHE POCHI GIONI FA SI È DOVUTO SOTTOPORRE A UN INTERVENTO D’URGENZA DOPO AVER SCOPERTO CHE IL NEO IN TESTA SI ERA TRASFORMATO IN UN TUMORE MALIGNO: "PASSO IN CONTINUAZIONE DA MOMENTI DI GIOIA AD ALTRI DI PAURA CHE SIA ARRIVATA LA MIA ORA…” - VIDEO

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Quel neo sulla testa Julian Lennon lo aveva da sempre, ma l’ultima volta che è andato dalla sua dermatologa a farsi controllare, è venuto fuori qualcosa di strano e il 57enne cantante si è così ritrovato in sala operatoria per un’operazione d’urgenza che lo ha lasciato comprensibilmente sconvolto, perché quel neo si era in realtà trasformato in un tumore maligno.

Il racconto

«Pensi di avere un sacco di tempo – ha raccontato al Sun l'unico figlio di John Lennon e della prima moglie Cynthia Powell (i due divorziarono nel 1968) - e invece non è così. Pochi giorni fa sono andato dalla mia dermatologa a Los Angeles e lei ha notato una piccola escrescenza sulla mia testa, che in realtà è un neo che ho da tutta la vita, accanto a una voglia.

Solo che questa volta appariva e sembrava un po’ diverso. Così mi ha fatto fare una biopsia per sicurezza, che ha riscontrato la presenza di cellule maligne cancerose e si è quindi deciso per l’asportazione immediata. Spero siano riusciti a rimuovere tutto quello che era canceroso, ma sono in corso delle ulteriori e più approfondite analisi sul neo e i risultati arriveranno la prossima settimana».

Scosso

Emotivamente scosso da quanto gli è successo, il cantante ha voluto però usare la sua esperienza come monito ai fan, perché si sottopongano a controlli regolari. «Non posso dire come mi senta davvero – ha concluso Julian, che fu la fonte d’ispirazione per “Hey Jude” dei Beatles – perché passo in continuazione da momenti di gioia ad altri di paura che sia arrivata la mia ora.

Sono ancora piuttosto agitato, ma la mia fede è forte. Di certo, sento di dover ringraziare la dottoressa Tess Mauricio per avermi probabilmente salvato la vita… Sarò in debito con lei per sempre».

