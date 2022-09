“PENSI DI ESSERE PRONTO E POI SCOPRI CHE NON È COSÌ” – IL PRINCIPE WILLIAM AGGIUNGE UN ALTRO TASSELLO ALL’OPERAZIONE SIMPATIA PER TENERE IN PIEDI LA BARACCA: SI AVVICINA AD ALCUNE SIGNORE A SANDRINGHAM E RIVELA CHE IL CORTEO DIETRO IL FERETRO DELLA NONNA LE HA RICORDATO QUELLO DELLA MAMMA. “È STATO DIFFICILE. È STATO UNA GRANDE SFIDA PER I RICORDI CHE TORNAVANO COSTANTEMENTE” – LA VITTORIA DI PIRRO DI HARRY: PER NON FARLO PIÙ FRIGNARE GLI SARÀ CONSENTITO DI… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

il feretro di elisabetta a westminster hall 3

“L’altro giorno è stato difficile. Mi sono tornate in mente le scene del funerale di mia madre…”. Ieri il principe William ha aperto eccezionalmente il suo cuore, e il dolore che ha provato mercoledì scorso, camminando dietro il feretro della nonna Elisabetta II. Lo ha fatto con alcuni delle centinaia di cittadini che si sono presentati alla tenuta invernale di Sandringham, nell’inglese Norfolk, per rendere omaggio alla defunta regina.

il corteo dietro il feretro di elisabetta ii

Jane Wells, una portiera di Long Sutton (Lincolnshire), ha riferito alla Bbc come il neoprincipe del Galles e primo erede al trono dopo re Carlo III, l’abbia ringraziata per il sostegno del popolo britannico in questo momento difficile, per poi riferirle: “L’altro giorno è stato una grande sfida, per i ricordi che tornavano costantemente. Ma mia madre Diana sarebbe orgogliosa di me”.

La divisa di Harry

i principi william, harry kate middleton meghan markle 1

A proposito di Harry. Il duca dal Sussex ha vinto una piccola ma simbolica battaglia personale ieri sera. Dopo le proteste sue e quelle dei suoi fan, la Casa reale ha ceduto: Harry, nonostante averne perso il diritto dopo la fuga in California con Meghan Markle che lo rende un “reale non impiegato a tempo pieno” dai Windsor, potrà indossare la divisa militare nella penultima notte di veglia per la regina Elisabetta, sabato sera.

harry e meghan 3

Il caso era esploso dopo che un’eccezione era stata già annunciata nei giorni scorsi per Andrea. Il quale, come il nipote nelle processioni di questi ultimi giorni in Scozia e a Londra, ha dovuto sempre indossare abiti civili scuri, a differenza del resto della famiglia, come conseguenza dello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein per il quale è stato punito dalla Regina e soprattutto da Carlo e William: niente abiti militari, niente più intestazione di “Sua Altezza Reale”, tra i provvedimenti intrapresi circa un anno fa. Tuttavia, stavolta, per lui era stata già decisa una eccezione sugli abiti militari in occasione del penultimo giorno di veglia, sabato, a Westminster Hall davanti al feretro della madre.

i principi william, harry kate middleton meghan markle 2

