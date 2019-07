IL “PENSIERO STUPENDO” DI UNA DONNA CONFIDATO A RADIO2: "TRA POCHI GIORNI E' IL MIO COMPLEANNO E VORREI CHIEDERE AL MIO FIDANZATO DI ACCOMPAGNARMI IN UN CLUB PER SCAMBISTI. LA TRASGRESSIONE CHE VORREI PROVARE È FARE L'AMORE CON UNA DONNA. SE LO DICO AL MIO COMPAGNO, COSA PENSERÀ DI ME?" - LE RISPOSTE DEGLI ASCOLTATORI…

Una ascoltatrice dei Lunatici di Rai Radio2 ha posto una domanda ai conduttori del programma, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "Tra pochi giorni è il mio compleanno e sto pensando di chiedere al mio fidanzato di farmi un regalo particolare. Sogno da sempre di andare in un club di scambisti, la trasgressione che vorrei provare è fare l'amore con una donna. Se lo dico al mio compagno, cosa penserà di me?"

Arduini e Di Ciancio, in onda tutte le notti su Rai Radio2 dall'1.30 alle 6.00, hanno girato la sua domanda ai tanti ascoltatori che ogni notte intervengono in diretta. Ne è emerso un quadro interessante. Le donne, tra quelle che si sono espresse, sono risultate di vedute più aperte rispetto agli uomini. "Se condivido una fantasia del genere con il mio compagno non è un tradimento, anzi, condividere le voglie anche più particolari può aiutare la coppia a durare di più. Io al mio ragazzo lo direi senza problemi", ha detto una. Le ha fatto eco un'altra ragazza: "Che male c'è a parlare delle proprie fantasie erotiche all'uomo con cui si sta? Io proverei, chissà, potrebbero divertirsi tutti e due".

Una signora, sulla sessantina, è andata oltre: "Io sono nata dopo il 68, noi sì che facevamo l'amore libero. Altroché i club per scambisti. Una sera, in mare, eravamo andati tutti a fare un bagno senza costume. Ho iniziato a fare l'amore con un uomo e ho finito, senza accorgermene, con un altro. Quella era vera libertà".

Gli uomini, invece, sembrano propensi a una minore sincerità. Quasi tutti quelli che sono intervenuti sull'argomento hanno detto che se la propria compagnia gli chiedesse di portarla in un club per scambisti, non accetterebbero. Diverso sarebbe il discorso se a mostrare tale interesse fosse un'amante o un'amica. Insomma, pronti a giocare sì, ma non con la propria moglie.