A “PEOPLE” ORMAI SPARANO NOMI A CASO: JOHN LEGEND È STATO INCORONATO "L’UOMO PIÙ SEXY DEL PIANETA 2019" – PER CARITÀ SARÀ UN BRAVISSIMO CANTANTE, UN MARITO FANTASTICO E UN PADRE STRAORDINARIO, MA DA QUI A PENSARE DI POTER BATTERE I MANZI CHE CIRCOLANO NELLO SHOWBIZ È UN PO’ TROPPO – ERA ANDATA MEGLIO L’ANNO SCORSO CON QUEL MACHO DI IDRIS ELBA - VIDEO

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

Ha vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, e adesso John Legend ha un altro riconoscimento da mettere in bacheca: il musicista e produttore, 40 anni, è stato incoronato da People come «l’uomo più sexy del pianeta» versione 2019. Prende il posto di Idris Elba che aveva vinto lo scorso anno.

Legend si è portato a casa il suo primo Grammy nel 2006 con l’album di debutto Get Lifted, da lì è stata solo un’ascesa. È sposato con l’ex modella Chrissy Teigen, e insieme hanno due bambini: la figlia Luna di 3 anni e mezzo, e Miles di 18 mesi.

«Sono eccitato, ma allo stesso tempo anche un po’ spaventato perché sento molta pressione», ha raccontato l’artista al magazine. E questa è la ragione: «Tutti mi scruteranno per vedere se sono abbastanza sexy da meritare questo titolo». Ironica ed entusiasta al moglie: «Ho realizzato il mio sogno di avere “fregato” l’uomo più sexy del mondo».

Il titolo di People esiste dal 1985, quando per la prima volta a vincere era stato un 29enne Mel Gibson. In Rete Legend ha voluto paragonare anche una sua foto da ragazzo, del 1995, a una dell’amico Idris: «John del passato è abbastanza perplesso, ma lo è anche John del 2019. Grazie People per trovarmi sexy, lo accetto!». Il cantante di All of me ha dedicato il premio alla madre, la sua prima fan: «Faceva la sarta e ogni volta che avevo l’opportunità di cantare in chiesa o a scuola, mi consigliava di farlo, mi ha sempre incoraggiato».

E oggi c’è anche Chrissy sempre dalla sua parte: «Sono così orgoglioso di avere una moglie e due figli di cui sono così innamorato e a cui sono così legato». Lui e la modella si sono incontrati per la prima volta nel 2007, quando lei ha partecipato al videoclip della sua Stereo.

Finite le riprese, i due hanno iniziato a frequentarsi, pensando che fosse solo per qualche sera. E invece. «È diventata seria abbastanza rapidamente», ha continuato lui. «Mi ha fatto ridere mandandomi un sms. Da lì ho capito che al mio fianco volevo una persona che fosse divertente».

Sui social fanno insieme quasi 40 milioni di follower, e raccontano la quotidianità. La loro prerogativa? «Essere sinceri il più possibile». Lo sono stati anche nel diventare genitori. La 33enne ha infatti più volte parlato dei loro problemi di sincerità, per poi ammettere di avere fatto ricorso alla fecondazione in vitro. Per entrambi i figli: «Siamo fortunati a vivere in un’epoca in cui possiamo concepire in altri modi».

