“PERCHÉ UN UOMO COMPRA UNA LAMBORGHINI, UNA FERRARI, UNA PORSCHE: PER SCOPARE!” - VITTORIO SGARBI SCATENATO A UNA CONFERENZA ALLA “DOMUS OCTAVIA” IN PROVINCIA DI TERNI: “LA FIGA VEDE UNA BELLA MACCHINA E PENSA ‘QUESTO È RICCO’. SARÀ UNA PU***NA? NO, VUOLE STARE COMODA. SI STA PIÙ COMODI SU UNA BELLA MACCHINA CHE SU UNA 500. UN BUON SCOPATORE INFATTI HA ANCHE LA 500 MA SE HA SOLO QUELLA…SCOPA POCO” - VIDEO

Alberto Dandolo per Dagospia

È un Vittorio Sgarbi scatenatissimo e senza peli sulla lingua quello che ieri ha performato durante un evento in memoria del mitologico Ferruccio Lamborghini, evento che si è tenuto, in provincia di Terni, alla DOMUS Octavia dell'artista umbro Alvaro Caponi. La commemorazione, organizzata dalla bombastica Debora Cattoni (“orfana” della sua ormai ex assistita Sara Tommasi), ha riscosso un successo inaspettato di pubblico coinvolgendo molti “addetti ai livori” che si sono sollazzati grazie alla performance dello Sgarbissimo.

“Sull’automobile si è mossa molto di più della semplice utilità. Ricordo una delle donne che ha fatto incriminare Scajola, la moglie di tal Matacena latitante, era una bella donna di cui si conosce una foto di lei distesa su un’automobile. E c’è qualcosa nel rosso delle Ferrari che richiama la potenza erotica. La Lamborghini ha meno ansia da prestazione della Ferrari, scopa meglio.

In passato ho maltrattato la Mussolini, che non era una brutta donna, perché ti guardava con quell’aria, quasi sfidandoti, e mi ha sempre un po’ rotto i coglioni: l’uomo deve essere rassicurato. Deve essere guardato con tenerezza: la Lamborghini ti concede questo, la Ferrari no. Quando qualcuno accusa Berlusconi di prostituzione, non considera che ci sono donne che non sono prostitute ma mantenute. Ed è una condizione che alle donne non dispiace.

Perché un uomo compra una Lamborghini, una Ferrari, una Porsche: per scopare! Ma non perché la macchina sia una metafora della sua potenza sessuale. Ma perché la figa vede Lamborghini e pensa ‘questo è ricco’. Sarà una puttana? No, vuole stare comoda. Si sta più comodi su una bella macchina che su una 500. Un buon scopatore ha anche la 500 ma se ha solo la 500 scopa poco. Non vuol dire che le donne siano interessate ma che la macchina è diventata, nel ‘900, un attributo…“la mia Torpedo blu”, dice Gaber che non era maschilista come me - perché per me la donna deve essere dominata, punto.

Perché se vai con una macchinetta di merda, una donna ti guarda come uno stronzo… Quando ero giovane seducevo le ragazze con la parola mentre i miei compagni avevano la Kawasaki, la Honda. Anche la motocicletta è uno strumento erotico, la ragazza la vede e si eccita di più. Con un motorino scopi poco.

Sono per l’innocenza delle ragazze. Tutte. Anche quelle che magari non lo sono. Ma è giusto che siano attratte da un uomo che ha una bella macchina, senza che questo uomo abbia particolari virtù. Però intanto ha la virtù di farti fare un bel viaggio, di farti provare la velocità. Quindi l’automobile è strettamente legata alla nostra attività sessuale. E sono sicuro che Lamborghini se n’è scopate tante anche in virtù del nome…io, invece, non produco automobili e scopo lo stesso”

