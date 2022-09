6 set 2022 13:54

“PERSINO I GENI DELLA FISICA SENTONO IL BISOGNO DI AFFACCIARSI AL BALCONE MEDIATICO. CONTENTI LORO. LI PREFERIVO CHIUSI IN LABORATORIO. LA DISTANZA LI RENDE AUTOREVOLI" – MASSIMO GRAMELLINI HA DIGERITO MALE LA PASTA GOMMOSA COTTA “ALLA PARISI” (A FUOCO SPENTO) PER IL QUALE IL PREMIO NOBEL E’ STATO SPERNACCHIATO DALLO CHEF COLONNA – “SAREI TENTATO DI CREDERE AL COLONNA PER LA STESSA RAGIONE PER CUI, IN UN'EVENTUALE DIATRIBA TRA LO CHEF E IL FISICO SUI BUCHI NERI, TENDEREI A FIDARMI DI PARISI”...