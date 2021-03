“LE PERSONE SONO LA NUOVA DROGA” - I CARTELLI MESSICANI APPROFITTANO DELLE POLITICHE DI FRONTIERA PIÙ LASSISTE DI BIDEN PER GUADAGNARE MILIONI DAL TRAFFICO DI ESSERI UMANI – IL NUMERO DI MIGRANTI E’ RADDOPPIATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO E I CENTRI ACCOGLIENZA SONO PIENI AL 700% - PER ATTRAVERSARE IL CONFINE CON IL TEXAS IL LISTINO PREZZI VARIA A SECONDA DELLA NAZIONALITÀ DEI MIGRANTI - VIDEO

Sfruttando la zona del Rio Grande al confine con il Texas, svariate gang criminali come il Cartello del Golfo e Los Zetas si sono rese conto dell’enorme profitto da trarre dal traffico di esseri umani, che a differenza del traffico di droga non comporta problemi di distribuzione una volta attraversato il confine.

Il prezzo per attraversare il fiume diversi varia a seconda della nazionalità dei migranti: 2500 dollari per i messicani, 3000 per venezuelani, guatemaltechi e honduregni, 5000 per cinesi e 9000 per russi e medio orientali.

Fonti del Daily Mail riportano che i cartelli utilizzano famiglie e grandi gruppi di persone come ‘esche’ per distrarre le autorità ed introdurre illegalmente droghe, singoli adulti e criminali.

La CBP, l’organo amministrativo che controlla le frontiere e dogane ai confini nazionali riporta che il numero di migranti arrestati nel gennaio 2021 è stato 78.323, circa il doppio rispetto all’anno precedente e che solo a febbraio sono stati fermati 100.441 migranti che cercavano di attraversare il confine sud-ovest del paese, un incremento del 28% rispetto al mese precedente.

Sotto Trump la maggior parte dei detenuti veniva espulso e accompagnato al punto di frontiera più vicino; mentre ora con Biden i migranti con bambini e famiglie vengono rilasciati nel paese con il modulo I-862, un appello di presentarsi di fronte a una corte in data futura.

Nel frattempo i minori non accompagnati vengono rilasciati nei centri CBP, che al momento stanno operando a circa il 700% della loro capienza. Il problema è talmente grande che il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha ordinato alla FEMA, l’organo allestito per combattere disastri naturali, di ‘aiutare, accogliere e trasportare’ i minorenni per i prossimi 90 giorni.

Una fonte della CBP ha spiegato a Dailymail.con che l’incremento di migranti, in particolare bambini, offre diversi benefici per i cartelli. Oltre a garantire migliaia di dollari per ogni persona trasportata, ogni convoglio di migranti che viene fermato al confine può tenere occupato gli agenti americani per svariate ore tra pratiche di documentazione, trasporto e assistenza, lasciando altre aree di confine a corto di personale.

Secondo altre testimonianze alcuni cartelli hanno atteso appositamente l’elezione di Biden per iniziare le operazioni, consci delle politiche più lassiste rispetto al predecessore.

