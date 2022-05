“PIERO PER STARE CON ME SA CHE VA FATTO TUTTI I GIORNI”

VIDEO: RAFFAELLA FICO HOT ALLE IENE

raffaella fico

Da www.tgcom24.mediaset.it

Raffaella Fico e Piero Neri si confessano in tv e durante “Le Iene” si sottopongono a un test d’amore in cui si promettono di essere per entrambi l’ultimo partner sessuale per tutta la vita. “Bell’impegno” commenta lui timidamente. Del resto, la showgirl è “impegnativa” anche sotto le lenzuola: “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni”.

Le domande sono a raffica e mettono in imbarazzo Piero, che però risponde sornione e divertente. La cosa che ti eccita di più dell’altro, domandano alla coppia. Raffaella risponde sicura: “Le spalle”. Lui tentenna: “Il… (vorrebbe dire il lato B, ndr)”, ma poi guarda la compagna e risponde: “Le spalle”.

piero neri raffaella fico 7

Cena romantica o sesso tutta la notte? “Sesso tutta la notte” risponde sicura Raffaella Fico. Piero Neri aggiunge: “Si poteva fare anche la cena prima”. Quando avete fatto l’amore l’ultima volta? “Ieri sera” è la risposta entusiasta e rapida della coppia in coro. Quante volte lo fate a settimana? “Tutti i giorni” rispondono all’unisono.

Il posto più strano dove avete fatto l’amore? “In casa… - dice Piero, salvo poi aggiungere imbarazzato - Dal dentista, questa è grossa, è grossissima”. Durata media del vostro rapporto sessuale? “Sei abbastanza esigente, un po’ di impegno ci vuole…” confessa Piero davanti alla telecamera rivolgendosi alla compagna.

raffaella fico

Qual è la vostra posizione preferita? “Quella del cammello” dice la Fico, senza svelare altri dettagli. E poi arriva un altro momento di imbarazzo per Neri. Quanto è lungo il gingillo del vostro partner? “Spero sia sufficiente, ti piace?” chiede lui a Raffaella, lei annuisce e lui è soddisfatto.

Poi la coppia viene sottoposta da una sorta di contratto in cui devo impegnarsi. Raffaella e Piero rispondono sulla durata non hanno dubbi: “Tutta la vita”. Lui firma per la comunione dei beni, accetta di spazzare a terra, lavare, cucinare e di fare sesso più volte in un giorno per far contenta la compagna.

“Un bell’impegno” si lascia scappare a commento Piero.

raffaella fico piero neri raffaella fico 8 raffaella fico raffaella fico (15) raffaella fico raffaella fico raffaella fico 3 RAFFAELLA FICO piero neri raffaella fico raffaella fico piero neri raffaella fico 1 piero neri raffaella fico 21 piero neri raffaella fico 10 piero neri raffaella fico 11 raffaella fico (14) raffaella fico 6 piero neri raffaella fico 12 piero neri raffaella fico 13 piero neri raffaella fico 15 piero neri raffaella fico 14 piero neri raffaella fico 16 piero neri raffaella fico 17 piero neri raffaella fico 19 piero neri raffaella fico 18 piero neri raffaella fico 4 piero neri raffaella fico 2 piero neri raffaella fico 20 piero neri raffaella fico 22 piero neri raffaella fico 3 piero neri raffaella fico 6 piero neri raffaella fico 5 piero neri raffaella fico 9