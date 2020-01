29 gen 2020 18:13

LA “PITONESSA” ALLA PUTTANESCA - DANIELA SANTANCHÈ INDAGATA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E ODIO RAZZIALE PER UN FRASE SULLE NIGERIANE PRONUNCIATA DURANTE UNA PUNTATA DI “CARTABIANCA”: “IL 90% DI QUELLE CHE ARRIVANO IN ITALIA VANNO A FARE LA PUTTANE” - CONTRO DI LEI SI È SCHIERATO IL “COMITATO PER GLI IMMIGRATI”