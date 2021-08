“È PORNOGRAFIA INFANTILE” - DOPO AVER STRAPARLATO PER ANNI DELL’IMMAGINE CHE LO HA RESO FAMOSO, SPENCER ELDEN, L’EX BIMBO ORMAI 30ENNE SULL’ICONICA COPERTINA DI “NERVERMIND” DEI NIRVANA, FA CAUSA ALLA BAND PARLANDO DI "DANNI PERMANENTI E STRESS EMOTIVO ESTREMO": SECONDO L’UOMO, CHE ALL’EPOCA DELLO SCATTO AVEVA 4 MESI, NON HA POTUTO DARE IL CONSENSO ALL’USO DELL’IMMAGINE, CITANDO LA PROMESSA DEL GRUPPO DI COPRIRE I GENITALI – IN POCHE PAROLE VUOLE LA CIFRA DI… - VIDEO

Da "www.rollingstone.it"

spencer elden 1

Il bambino che sulla copertina di Nevermind dei Nirvana inseguiva sott’acqua una banconota da un dollaro si chiama Spencer Elden. All’epoca aveva quattro mesi, oggi ha 30 anni. Ha più volte raccontato l’esperienza, si è tatuato la scritta “Nevermind” sul petto, ha persino ripetuto la posa per il venticinquennale del disco. Ora però ha deciso di fare causa ai Nirvana proprio per quella foto, una delle più rappresentative del rock anni ’90.

Secondo il sito TMZ, che ha consultato le carte, Elden afferma che, avendo avuto solo quattro mesi, non avrebbe potuto dare il suo assenso all’uso dell’immagine, né l’avrebbero fatto i suoi tutori legali dell’epoca. Era stato il padre Rick, amico del fotografo che ha effettuato lo scatto Kirk Weddle, a portare Spencer allo shooting che ebbe luogo a Los Angeles.

spencer elden 3

Non solo: secondo Elden, l’immagine è pornografia infantile. Dice che la band avrebbe promesso di coprire i suoi genitali con un adesivo, cosa che non è accaduta se non in alcuni territori (curiosamente, dieci anni fa l’immagine è finita nelle reti degli algoritmi di Facebook, dove è stata censurata).

Anche Pitchfork ha consultato le carte dove si chiamano in causa anche Weddle e la casa discografica che ha pubblicato l’album. Elden parla di «danni permanenti» dovuti alla copertina dicendo che è stato costretto a «atti sessuali a fini commerciali» quando aveva meno di 18 anni.

nirvana

«Il danno permanente di cui ha sofferto include, ma non si limita ad esso, stress emotivo estremo e permanente con manifestazioni fisiche, interferenze col normale sviluppo educativo, perdita di guadagni, spese per far fronte a problemi medici e psicologici, perdita della gioia di vivere e altre perdite che saranno descritte e provate al processo».

Morale: Elden chiede 150 mila dollari di danni.

spencer elden 4 nirvana kurt cobain e i nirvana a tunnel 7 NIRVANA NEVERMIND kurt cobain 1 kurt cobain 2 KURT COBAIN I Nirvana agli esordi Kurt Cobain dei Nirvana kurt cobain kurt cobain e i nirvana a tunnel 16 ru paul con nirvana nirvana NIRVANA spencer elden 2