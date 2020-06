“POTRESTE SMETTERE DI MANTENERCI E DUNQUE DI STARNAZZARE?” – OTTAVIO CAPPELLANI RISPONDE A GIOVANNI SALLUSTI: “DA SICULO, VORREI NOTIFICARE CHE L'IDEA DEL FEDERALISMO FISCALE PROBABILMENTE AVREBBE SALVATO LA SICILIA E TUTTO IL MERIDIONE. L'IDEA È STATA ABBANDONATA DA SALVINI, AL QUALE, EVIDENTEMENTE, ESSERE RE DI POLENTONIA NON GLI BASTAVA. LO CAPISCO, È UN TERRITORIO ROZZO E BARBARO, SENZA ALCUNA RAFFINATEZZA, DOVE ESIBITE IL PORTAFOGLIO IN PUBBLICO. E INFATTI…”

3 – LETTERA DI OTTAVIO CAPPELLANI A DAGOSPIA

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

CAPPELLANI

da siculo, al contrario di Sallusti, ti ringrazio per la "confezione" alla lamentazione (molto napoletana, in verità) di Vittorio Feltri sui poveri lumbard. Da siculo, vorrei notificare a Sallusti che l'idea migliana del federalismo, e anche del federalismo fiscale, era bello e buono e santo e probabilmente avrebbe salvato la Sicilia e tutto il Meridione.

coronavirus lombardia

L'idea è stata abbandonata proprio da Salvini, al quale, evidentemente, essere re di polentonia non gli bastava. Lo capisco, è un territorio rozzo e barbaro, senza alcuna raffinatezza, dove esibite il portafoglio in pubblico. E infatti la Lega si è precipitata sull'assessorato alla Cultura, ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana. Cosa che manco Lercio. Potreste smettere di mantenerci e dunque di starnazzare?

coronavirus lombardia

grazie

Ottavio Cappellani

Attilio Fontana e Giulio Gallera mejo di Bob Behnken e Doug Hurley di Space x by lughino GIULIO GALLERA ATTILIO FONTANA BY CARLI MEDICI SI PROTEGGONO CON I SACCHI DELLA SPAZZATURA IN LOMBARDIA