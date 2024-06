23 giu 2024 13:48

“POVERA PAUSINI CHE RIPETE SEMPRE: ‘NON CANTO CANZONI POLITICHE NÉ DI DESTRA NÉ DI SINISTRA’” – FRANCESCO MERLO FA SHAMPOO E MESSA IN PIEGA ALLA CANTANTE, DOPO ESSERE STATO TITILLATO DA UN LETTORE SU UN TESTO DI UNA SUA CANZONE CHE SEMBRA L’INNO ALL’AUTONOMIA E ALLA PADANIA LIBERA: “QUANDO RIFIUTÒ DI CANTARE ‘BELLA CIAO’, SALVINI SI CONGRATULÒ. ORA LEI PROPONE QUESTE VECCHIE STROFE D'AMORE PER L'AUTONOMIA COME INNO PER SALVINI E CALDEROLI. NON SO CHI HA DETTO CHE CI SONO DUE MODI PER STARE…” - VIDEO