“POVERO FELTRI, LO COMPATISCO” – OTTAVIO CAPPELLANI SULLA CAPPELLATA DI VITTORIONE SUI TERRONI: “RIMASTO VEDOVO IN GIOVANE ETÀ, PENSA CHE IL REDDITO SIA TUTTO E CONDUCE UNA VITA TRISTE E SQUALLIDA TRA MILANO E BERGAMO” – “NON GLI DIREI MAI CHE È UN ESSERE INFERIORE PERCHÉ OBIETTIVAMENTE LO È. NON PUOI DIRE A UN CAFONE CHE È UN CAFONE. LO DICI CON LO SGUARDO AI TUOI SIMILI…”

Da “AdnKronos”

(…)

ottavio cappellani VITTORIO FELTRI

Ironico, come suo solito, lo scrittore Ottavio Cappellani: "Povero Feltri, io lo compatisco. Non ha avuto una vita facile" ha detto all’Adnkronos. "Rimasto vedovo in giovane età - aggiunge - pensa che il reddito sia tutto quello che conta nella vita. Conduce una vita triste e squallida tra Milano e Bergamo, l’unico svago sono le stupide giacche con le quali si sente eleganti mentre sembra un 'wannabe' uno che vorrebbe essere elegante ma non ce la fa".

"Non gli direi mai che è un essere inferiore - conclude Cappellani-perché obiettivamente lo è, e queste sono cose che non si dicono. Non puoi dire a un cafone che è un cafone. Lo dici con lo sguardo ai tuoi simili. Il cafone resta cafone anche se glielo dici...".

