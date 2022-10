“IL PRICE CAP TEMPORANEO È QUELLO CHE VOGLIAMO EVITARE” – DAL GOVERNO TEDESCO CONTINUANO A OSTACOLARE IL TETTO AL PREZZO DEL GAS, DI CUI DOVREBBE DISCUTERE IL CONSIGLIO EUROPEO DI DOMANI E DOPODOMANI – “SAREBBE CONTROPRODUCENTE. NOI SIAMO OTTIMISTI SU UN BUON COMPROMESSO” (COS’È, UNA MINACCIA?)

olaf scholz vladimir putin

(ANSA) - "Il price cap temporaneo è quello che vogliamo evitare". Lo ha detto una fonte del governo tedesco in un briefing a Berlino, in vista del consiglio europeo di domani, nel corso del quale i tedeschi hanno spiegato le loro perplessità in materia. La stessa fonte ha affermato di essere comunque "ottimista" su un "buon compromesso". "Se entrasse in vigore un price cap per il quale "in Europa il prezzo non è più 120 ma 80, le navi che aspettano di scaricare il gas in Spagna, smetterebbero di aspettare e salperebbero per il Giappone e la Corea", ha affermato la fonte. "E questo risultato - ha aggiunto - sarebbe controproducente".

