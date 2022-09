“LA PRIMA FOTO DEI 'BRANGELINA'? FU ANGELINA JOLIE A INFORMARCI” - JANN WENNER, CO-FONDATORE DELLA RIVISTA “ROLLING STONE”, RACCONTA SUCCOSI ANEDDOTI SULLE CELEBRITÀ CHE HA INCONTRATO NELLA SUA CARRIERA NEL LIBRO “LIKE A ROLLING STONE”: “BRAD PITT ERA ANCORA SPOSATO CON JENNIFER ANISTON, MA LUI E ANGELINA JOLIE ERANO INSIEME IN SUDAFRICA. FU LEI AD AVVISARCI DOVE E QUANDO POTEVANO FOTOGRAFARLI” – IL MISTERO SULL’OMOSESSUALITÀ DI TOM CRUISE, IL MOTIVO PER CUI NON BISOGNA MAI STRINGERE LA MANO A BOB DYLAN E…

DAGONEWS

jann wenner

Il co-fondatore della rivista “Rolling Stone” Jann Wenner racconta alcuni succosi aneddoti sulle celebrità che ha incontrato durante la carriera nel suo prossimo libro di memorie, "Like a Rolling Stone", in uscita il 13 settembre.

Ecco alcuni dei migliori:

Arnold Schwarzenegger

Wenner ricorda una cena organizzata da Tom Hanks e Rita Wilson che aveva tra gli ospiti Bruce e Patti Springsteen e Arnold Schwarzenegger e la moglie Maria Shriver.

jann wenner like a rolling stone

Durante il pasto, il cantante ha raccontato una lunga storia che si è conclusa con la morale: "Una volta che ti sposi, c'è un'altra persona che devi tenere in considerazione e con cui condividere la tua vita come tuo pari».

Il tavolo rimase in silenzio alla fine del sermone, finché la star di "Terminator" non ruppe l'atmosfera con uno schiocco perfettamente sincronizzato. Schwarzenegger si alzò, si voltò verso sua moglie e urlò: «È ora di andare, Maria!».

Angelina Jolie

Oltre a “Rolling Stone”, Wenner aveva anche “Us Weekly” per un certo periodo. Nel libro rivela come, nel 2005, un fotografo con cui Us lavorava ha ricevuto una soffiata secondo la quale Angelina Jolie si trovava in un resort sulla costa africana con Brad Pitt, che all'epoca era ancora sposato con Jennifer Aniston.

brad pitt angelina jolie 2

I due, che aveva lavorato insieme al film “Mr. and Mrs. Smith", avevano scatenato molti rumor sul fatto che fossero una coppia anche fuori dal set, ma non c’era alcuna conferma.

Al fotografo venne detto non solo dove si trovavano i due, ma gli vennero anche fornite le tempistiche della loro passeggiata quotidiana e dove potevano essere paparazzati.

«Abbiamo avuto la foto e quindi la prova - scrive Wenner - Abbiamo fatto uno scoop mondiale, il debutto dei Brangelina. L'informatore? Era Angelina».

tom cruise e nicole kidman 2

Tom Cruise

Wenner dice di essere stato amico di Tom Cruise per un po', ma ammette che la star di "Top Gun" è molto criptico sulla sua vita e su Scientology.

«Sembrava si stesse aprendo, ma alla fine non ha detto nulla; deviava completamente dal discorso - scrive Wenner - Te ne vai pensando di conoscerlo, ma tutto ciò che sai è che è un uomo sicuro di sé ed estremamente educato. Non ha nemmeno rivelato se era a favore o contro il presidente Bush.

Che cazzo sta proteggendo? Perché fa parte di una setta super segreta? È un grande talento. Lui è Super Tom. Tutta la sua segretezza ha fatto nascere il sospetto che fosse gay. Ma io non ho mai avuto segnali sul mio gaydar».

BOB DYLAN

Bob Dylan

Wenner, che conosce Bob Dylan da decenni e lo ha intervistato per “Rolling Stone”, dice di aver imparato a non stringere mai la mano all'iconico musicista: «Se l'hai fatto sai che la sua mano resta immobile nel tuo palmo. È come se avessi in mano un pesce morto. È snervante e ti rendere ancora più imbarazzante stare con lui».

brad pitt angelina jolie 3 maria shriver arnold schwarzenegger maria shriver arnold schwarzenegger 3 tom cruise a cannes 9 bob dylan jann wenner rolling stone tom cruise a cannes 4 bob dylan fotografato da simone cecchetti jann wenner copia bob dylan pat garrett e billy the kid 1 jann wenner 3 jann wenner 4 jann wenner 2 bob dylan jann wenner jann wenner brad pitt angelina jolie 1 brad pitt angelina jolie 4