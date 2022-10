“IL PRIMO ATTACCO NUCLEARE DEI RUSSI SARÀ SU NEW YORK” – DATEVI UNA GRATTATA ALLE PALLE: È TORNATO QUEL GUFO DI NOURIEL ROUBINI! “ANCHE SE MANHATTAN RIUSCIRÀ A EVITARE L'ANNIENTAMENTO NUCLEARE, UN DISASTRO NATURALE LA FARÀ SCOMPARIRE NEI PROSSIMI 20 ANNI”. VI SEMBRA ABBASTANZA? E INVECE “DR. DOOM” LA VEDE NERISSIMA: “CI SARÀ UN’ALTRA CRISI FINANZIARIA E UN’ALTRA PANDEMIA CHE CI FARÀ SEMBRARE IRRISORI IL NUMERO DELLE VITTIME DI COVID”. E POI IPOTIZZA “L’INVASIONE” DEL CANADA…

DAGONEWS

NOURIEL ROUBINI

Nouriel Roubini sta seriamente riconsiderando l’idea di continuare a vivere a New York. Soprattutto perché “vuole sopravvivere”.

«C'è uno scenario in cui, nei prossimi dodici mesi, la Russia userà armi nucleari tattiche contro l'Ucraina, poi attaccherà la Nato e una guerra. La prima arma nucleare sarà sguanciata su New York - ha detto il 64enne professore di economia della NYU e CEO della Roubini Macro Associates – Stare a New York non è sicuro. Anche se Manhattan riuscirà a evitare l'annientamento nucleare, c'è ancora la possibilità di un disastro naturale, come l'uragano Sandy che ha inondato New York nel 2012, ma molto, molto peggio. Nei prossimi 20 anni, la maggior parte del centro di New York sarà sott'acqua».

new york

Una recente proposta da 52 miliardi di dollari del Corpo degli ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti promette di costruire barriere marittime per proteggere la città da un'altra tempesta. «È impraticabile - ha aggiunto - Chi pagherà per questo? Non sanno nemmeno se funzionerà. Ci vorranno venticinque anni per costruirla e anche se salviamo Manhattan, tutta Jersey Shore e Long Island verranno allagate».

megathreats nouriel roubini

Non devi parlare a lungo con Roubini per capire perché si è guadagnato il soprannome di "Dr. Doom”. E ora è tornato con un nuovo libro, "MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them" in cui raddoppia il numero e la pesantezza delle sue cupe previsioni.

Questa volta, Roubini vede devastazione ovunque, un'altra crisi finanziaria (una stagflazione arriverà prima della fine del 2022 e sarà "lunga e brutta"), un cambiamento climatico e un'altra pandemia che farà sembrare irrisorio il conteggio dei morti di Covid.

LA CASA DI NOURIEL ROUBINI A NEW YORK

Mentre riflette se continuare a vivere nel suo mega triplex di New York, fa un’altra previsione devastante: «Un buon terzo degli Stati Uniti non sarà abitabile nei prossimi 20 anni a causa del cambiamento climatico. Le coste della nazione saranno presto allagate. La Florida sarà sott'acqua, tutta, non solo Miami. La maggior parte del sud sarà troppo calda per vivere. Ci sarà siccità dal Colorado alla California e incendi pazzeschi in tutto l'Occidente. Avremo una grande migrazione nel Midwest, in Canada. Dovremo conquistare il Canada. Letteralmente.

incendi 2

Non sto scherzando. I canadesi diranno di no, ma non hanno l'esercito. Hanno la terra e l'acqua, ma nessun esercito per difenderla. A meno che non si uniscano a noi, tutti cercheranno di conquistare il Canada. Hanno bisogno degli Stati Uniti ben armati per proteggerli, quindi diventeremo gli Stati Uniti del Nord America solo per necessità. Voglio dire, c'era una ragione per cui Trump voleva acquistare la Groenlandia».

