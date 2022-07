“IL PRINCIPE ANDREA E GHISLAINE MAXWELL AVEVANO UNA RELAZIONE INTIMA” – UN EX POLIZIOTTO AL SERVIZIO DELLA FAMIGLIA REALE SGANCIA UNA NUOVA BOMBETTA SUL “DUCA DI PORK” RIVELANDO CON QUALE FACILITÀ L’EX APE REGINA DI JEFFREY EPSTEIN ENTRASSE A BUCKINGHAM PALACE: “AVEVA IL PERMESSO DI ENTRARE E USCIRE DAL PALAZZO NOTTE E GIORNO A PIACIMENTO. CI ERA STATA DATA INDICAZIONE DI NON REGISTRARE LE VISITE. LE FACEVAMO UN CENNO E LEI ENTRAVA NEL CORTILE E POI FILAVA DRITTA NEGLI APPARTAMENTI DEL DUCA. AVEVA ACCESSO COME…”

Ghislaine Maxwell aveva “accesso illimitato” a Buckingham Palace al punto da far pensare che lei e il principe Andrea avessero una “relazione intima” che andava oltre l’amicizia.

È quanto ha dichiarato Paul Page, ex poliziotto che ha lavorato al servizio dei reali dal 1998 e al 2004: «Aveva il permesso di entrare e uscire dal palazzo notte e giorno a piacimento. Io e gli altri miei colleghi ci siamo fatti l'opinione che i due avessero una sorta di relazione. Una volta li ho visti che facevano un picnic intimo proprio fuori dalla finestra della camera da letto della regina».

Page ha inoltre raccontato come ci fossero delle indicazioni “insolite” per non inserire il nome di Maxwell nel libro dei visitatori: «Pensavamo non volessero lasciare alcuna prova delle sue visite al palazzo, forse perché era la figlia di Robert Maxwell».

Infine il poliziotto ha ricordato come lui e i suoi colleghi facevano entrare la Maxwell a Palazzo: «Le facevamo cenno di entrare e lei andava nel cortile e poi dritta negli appartamenti del Duca di York. Aveva accesso come nessun altro individuo al di fuori della famiglia reale. Era su un altro livello. Una mia collega si è ricordata che una volta entrò e uscì quattro volte in una sola giornata».

