DAGONEWS

IL PRINCIPE ANDREA E GHISLAINE MAXWELL AL PARTY 'PROSTITUTE E PROTETTORI'

Il principe Andrea e Ghislaine Maxwell avevano un rapporto caloroso e potrebbero essersi frequentati in passato. A rivelarlo è Euan Rellie, un banchiere britannico che abita a New York, che ha frequentato l'Università di Oxford con Maxwell ed è stato ospite a cene che lei e il suo ex Jeffrey Epstein ospitavano negli Stati Uniti.

La stessa tesi viene portata avanti da un'ex guardia del corpo che ha detto che lui e i suoi colleghi si chiedevano se Andrea e Maxwell fossero "intimi" a causa della frequenza delle sue visite al palazzo. Rellie ha dichiarato: «Ghislaine ha descritto Andrea come suo amico, non di Jeffrey. Ho avuto la sensazione che i due fossero fidanzati in passato. Avevano un rapporto caloroso».

il principe andrea e ghislaine maxwell

Nel frattempo, un ex poliziotto che si occupava della protezione dei reali ha raccontato che il duca di York aveva una collezione di orsacchiotti intoccabile nella sua casa: «C'erano circa 50 o 60 peluche posizionati sul letto e le signore delle pulizie avevano una foto che utilizzavano per rimetterli tutti al loro posto. Se gli orsi non erano stati messi nell’ordine giusto, Andrea poteva arrivare a urlare».

ghislaine maxwell, andrea e virginia andrea e ghislaine maxwell al party ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum