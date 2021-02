23 feb 2021 19:35

“IL PRINCIPE FILIPPO HA UN’INFEZIONE” – RESTANO AVVOLTE NEL MISTERO LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL PRINCIPE FILIPPO, ANCORA RICOVERATO IN UN'ALA PRIVATA DELL'OSPEDALE KING EDWARD VII DI LONDRA: IL BOLLETTINO QUOTIDIANO RESO NOTO DALLA CASA REALE FA SAPERE CHE IL PRINCIPE CONSORTE È IN CURA PER UNA NON MEGLIO PRECISATA “INFEZIONE”, MA È IN CONDIZIONI “CONFORTEVOLI” E STA “RISPONDENDO BENE” ALLE TERAPIE…