Nuovo scandalo per la Famiglia Reale? Una star televisiva statunitense ha affermato di aver avuto un'avventura "appassionata" con il principe Harry quando aveva 34 anni e il reale aveva solo 21 anni.

Si tratta di Catherine Ommanney, ex concorrente di un noto reality show americano, che, in previsione dell’uscita dell’autobiografia del Principe Harry, ha deciso di svelare ai media dettagli inediti sulla loro breve relazione.

Cosa ha detto

In una lunga intervista rilasciata al The Sun, Catherine Ommanney ora 50enne e mamma di due figli, ha raccontanto del suo flirt avvenuto nel 2006 con il Principe Harry, durato circa un mese. La notizia metterà sicuramente in cattiva luce il matrimonio tra il reale e Meghan Markle, che secondo Catherine non è a conoscenza della loro passata relazione.

All'epoca, Catherine aveva 34 anni ed era già mamma: «Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia Spare», confessa la donna.

E giustifica la sua scelta: «Perché un principe non può avere rapporti con una donna di 34 anni e madre di due figli, semplicemente per la Famiglia Reale non è la cosa giusta».

Poi si spinge oltre, commenta i baci appassionati del passato e aggiunge: «Lo chiamavo Baby, era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme», parole che non faranno certo piacere a Meghan Markle, già umiliata nei giorni scorsi per le indiscrezioni di una presunta amante incinta di Harry.

