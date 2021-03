“UN PRODUTTORE MI CHIESE DI FARE SESSO SUL SET” – A 63 ANNI SHARON STONE SCODELLA L’AUTOBIOGRAFIA “THE BEAUTY OF LIVING TWICE” E RIVELA DETTAGLI BOMBASTICI DELLA SUA CARRIERA: “MI DISSE CHE LUI AVEVA FATTO SESSO DURANTE UNA SCENA CON AVA GARDNER. IO RISPOSI CHE POTEVANO FARE SESSO TRA LORO E LASCIARMI FUORI DA TUTTO QUESTO” - E SUL FAMOSO ACCAVALLAMENTO DI GAMBE DI “BASIC INSTINCT”: “FUI INGANNATA”. GLI SCHIAFFI AL REGISTA PER LA PATONZA INQUADRATA E… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

sharon stone

Uscirà il 30 marzo, ma sta già facendo discutere l’autobiografia di Sharon Stone, intitolata «The beauty of living twice». L’attrice, in alcuni estratti del libro pubblicati in anteprima da Vanity Fair negli Stati Uniti, ha raccontato le molestie incontrate nel corso della sua carriera rinfocolando le fiamme al movimento #metoo a Hollywood. Il riferimento, in particolare, è da un lato alla famosissima scena di «Basic Instinct» in cui la superstar accavalla le gambe e dall’altro a un film in cui, denuncia, le fu chiesto dal produttore di avere rapporti sessuali veri con il co-protagonista per «mostrare una migliore intesa» sul set.

Gli schiaffi al regista di «Basic Instinct»

sharon stone 6

Sharon Stone, 63 anni, è tornata a quando girò «Basic Instinct», dramma erotico del 1992 che contribuì a lanciarla nel firmamento hollywoodiano come una delle attrici più sensuali e prominenti degli Usa: «Fui ingannata sulla scena dell’interrogatorio», scrive, ribadendo alcune dichiarazioni che già aveva fatto e spiegando che prima di girare la scena in cui accavalla le gambe senza biancheria intima il regista Paul Verhoeven le avrebbe garantito che le sue parti intime non si sarebbero viste. Stone scoprì il contrario solo a film terminato, visionandone un’anteprima, e a quel punto prese a schiaffi il regista, abbandonando la sala di proiezione. Un accavallamento fatale per il box office

«Un produttore mi chiese di avere rapporti veri sul set»

sharon stone sylvester stallone lo specialista

Ma l’attrice racconta anche un altro episodio, senza specificare di che film si tratti e chi siano le persone coinvolte: un produttore le chiese di avere rapporti sessuali veri sul set, in modo da «migliorare la chimica» con il co-protagonista. Il produttore, racconta l’attrice, disse che lui stesso, quando era attore, aveva fatto realmente sesso sul set con Ava Gardner. Era convinto che avrebbe aiutato anche l’altro protagonista a migliorare la sua recitazione.

sharon stone cunnilingus

«Avrebbero fatto meglio a prendere uno di talento, qualcuno in grado di ricordarsi le battute, oppure potevano fare sesso tra loro e lasciarmi fuori da tutto questo. Il mio lavoro è quello di attrice e faccio solo quello», fu la replica di Sharon Stone. Dopo queste rivelazioni, i media americani stanno cercando di ricostruire chi sia il produttore: secondo il New York Post si tratterebbe di Robert Evans, scomparso nel 2019, produttore del thriller erotico «Sliver» con Sharon Stone e con William Baldwin co-protagonista. Evans nel 1957 aveva infatti recitato insieme ad Ava Gardner.

ava gardner la maja desnuda 1 ava gardner ava gardner robert bob evans robert bob evans robert bob evans jack nicholson bob evans bob evans ava gardner

sharon stone joe pesci casino' sharon stone la dea del successo sharon stone lato b sharon stone basic instinct sharon stone sliver 1 sharon stone 3 sharon stone 2 sharon stone 20 sharon stone in basic istinct sharon stone sharon stone 1 sharon stone 2 sharon stone 4 sharon stone 5 sharon stone 6 sharon stone 7 sharon stone sliver 2 sharon stone sliver sharon stone playboy 1990 sharon stone sharon stone 11 sharon stone 16 sharon stone 7 sharon stone 8 sharon stone 3 sharon stone 4 sharon stone 5 sharon stone 2 sharon stone 1 steve bing e sharon stone sharon stone 3