“LA PROSSIMA SETTIMANA IL FRIULI VENEZIA GIULIA ANDRA’ IN ZONA GIALLA A MENO DI UN DRASTICO CALO DELLE OSPEDALIZZAZIONI” – IL GOVERNATORE FEDRIGA A UN GIORNO DA PECORA: “I NO VAX MI MINACCIANO DI MORTE OGNI GIORNO, PER LORO SONO IL NEMICO, NON MI FANNO PAURA – L’OBBLIGO VACCINALE? BISOGNA CAPIRE CHE CONSEGUENZE COMPORTA. VUOL DIRE CHE DOBBIAMO LICENZIARE LE PERSONE CHE NON SI VACCINANO?”

Da Un Giorno da Pecora

L'obbligo vaccinale? "Bisogna capire che conseguenze comporta. Vuol dire che dobbiamo licenziare le persone che non si vaccinano?" Se lo chiede a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore del FVG e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. ”Penso piuttosto che bisogna cercare il più possibile di accompagnare il Paese magari con un'informazione più puntuale. Il grande nemico da sconfiggere non sono i no vax incalliti, che non si convinceranno mai, ma la paura, da sconfessare attraverso l'informazione chiara e corretta”.

Il Friuli eviterà la zona gialla la prossima settimana? “Sì, ma insomma quella dopo sarebbe in zona gialla a meno di un drastico calo delle ospedalizzazioni”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore del FVG e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

“Ricevo quotidianamente minacce da una parte di estremismo antiscientifico no vax. Non mi diverto a parlare ogni giorni di questi temi, faccio il possibile per far restare tutti in sicurezza, per questa minoranza io sono il nemico, minacciano di ammazzarmi, è una follia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore del FVG e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Riceve quotidianamente minacce di morte? “Ne ho una collezione ormai, è una cosa quotidiana, mi scrivono via mail, via lettera. Ma non mi fanno paura queste cose”.

