Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Uno sfogo decisamente amaro quello che Madonna ha rilasciato sulle pagine di Vogue Britain. "Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra" ha detto la pop star. "Ora è perché non sono giovane abbastanza.

Sono punita per aver compiuto 60 anni". Ostacoli che comunque non sembrano arrestare la marcia di lady Ciccone, che ha annunciato l'imminente uscita del suo 14esimo album in studio, "Madame X".

Vogue Britain, l'artista ha raccontato di aver sempre avuto la sensazione di un dito puntato contro di sé: "Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra, che sia che non sono abbastanza carina, che non canto abbastanza bene, che non ho abbastanza talento, che non sono sposata abbastanza, e ora è così.

Non sono abbastanza giovane. Quindi continuano a provare a trovare un gancio per impiccare il fatto che io sia viva. Ora sto combattendo l'ageismo, ora sono punita per aver compiuto 60 anni".

Nonostante si sia sempre impegnata ad aiutare e sostenere le donne, Madonna racconta di non essersi mai sentita supportata dal mondo femminile, e di non aver trovato modelli viventi.

Il motivo? "Non ci sono modelli femminili per me, perché nessuno fa quello che faccio io. Sono mamma single di sei figli e continuo ad essere creativa, ad essere un'artista e ad essere attiva politicvamente, ad avere una voce, a fare quello che faccio. Voglio dire, non c'è nessuno nella mia posizione".

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

Intervistata da “Vogue Uk” Madonna si è lasciata andare a confessioni molto personali sui suoi sei figli, di cui quattro adottati e solo due biologici, Lourdes Maria e Rocco.

La prima è nata avuta 22 anni dalla sua relazione con dal personal trainer cubano Carlos Leon, il secondo è nato dal matrimonio con il regista Guy Ritchie, naufragato nel 2008.

Se di Rocco non ha voluto parlare, dopo le tante liti e polemiche riprese da tutti i giornali, con il figlio disperato all’idea di essere affidato a sua madre e ora felice accanto al padre nella nuova solida famiglia che Richie ha saputo costruirsi, è proprio contro la sua primogenita, Lourdes Maria, che la cantante ha avuto le parole più dure.

Negli anni la ragazza ha cercato di smarcarsi inutilmente dall’ombra ingombrante della madre. Di lei Madonna dice: “Lola è piena di talento. Sono verde di invidia perché è incredibile in tutto ciò che fa. È un'incredibile ballerina, è una grande attrice, suona il pianoforte magnificamente, ha molti più talenti di me che però non sa sfruttare perché non ha nessuna determinazione”.

Lo scorso settembre l'aspirante modella ha debuttato in passerella alla settimana della moda di New York, ma anche questo non è bastato per evitare a Madonna le solite accuse da parte della figlia per via dei social che continuano a ritenerla solo un’illustre raccomandata.

“Ma se io sono contro gni forma di nepotismo!” ha detto la cantante, spiegando che Lourdes è solo influenzata negativamente dalle critiche sui social media.

“Cerco di darle esempi di altri figli di celebrità come Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, che ha lavorato duramente sullo stesso problema e ora si è guadagnata una grande credibilità come attrice. Ma con Lola è inutile. Per lei è sempre colpa mia: “Attaccano me perché in realtà ce l’hanno te” è la sua frase preferita”.

E qui l’affondo più duro nei confronti della figlia.

“La verità? Non ha la mia ambizione. Ha la stessa volontà che ho io? No. Ma ha anche una madre, e io non l’ho mai avuta È cresciuta con i soldi, e io no. Quindi è tutto diverso.

Posso solo dire di aver fatto del mio meglio con lei” ha aggiunto la cantante, sottolineando di avere la coscienza a posto, anche se il rapporto con i due figli biologici resta turbolento al punto che, nell'intervista, solo parlando invece dei quattro figli adottati ha speso parole stupende, in particolare per il 13enne David, che pare proprio essere il suo pupillo.

Madonna e l'ex marito Guy Ritchie hanno adottato insieme il figlio David in Malawi nel 2006 e poi lei da single, dopo il divorzio, ha adottato Mercy, ora 12enne e le gemelle Esther e Stella, 7 anni.

Ma è David il solo figlio per cui stravede Madonna: “Quello che David ha è concentrazione e determinazione e sono abbastanza sicura da chi le abbia prese… Lui è il figlio con cui ho più cose in comune. È incredibile, non è vero? Non è mio figlio biologico ma è il solo ad aver ereditato il mio vero Dna”.

David Ciccone è un più che promettente calciatore che si sta facendo le ossa crescendo nel vivaio dello Sporting Lisbona, città in cui la postar si è trasferita perché il figlio potesse coltivare al meglio tutto il suo talento.

Gli osservatori internazionali le danno ragione: il ragazzino è un vero fenomeno e mamma Madonna è più fiera che mai.

Da "www.soundsblog.it"

Vi abbiamo parlato, ieri, dell'intervista rilasciata da Madonna per la rivista Vogue, per promuovere il suo ritorno con l'album Madame X, disponibile dal 14 giugno 2019.

La cantante ha parlato della sua battaglia contro l'ageismo e delle critiche ricevute apparentemente solo per aver "compiuto" 60 anni.

"La gente ha sempre cercato di zittirmi per un motivo o per un altro, che sia che non sono abbastanza carina, non canto abbastanza bene, non ho abbastanza talento, non mi sono sposato abbastanza. E ora è che non sono abbastanza giovane. Ora sto combattendo l'ageismo, vengo punita per aver compiuto 60 anni."

Sempre nella stessa intervista, poi, Madonna ha smentito qualsiasi rivalità tra le e Lady Gaga. Nel corso degli anni, non sono mancate frecciatine, riportate anche dai media, tra le due cantanti.

Soprattutto, quando miss Germanotta ha pubblicato il suo singolo del 2011 "Born This Way", sono state evidenziate similitudini con il pezzo di Madonna del 1989 "Express yourself" e la stessa Ciccone fece un medley tra i due brani, conclusi con l'accenno di "She's not me", inteso da tutti come una dichiarazione verso la collega. Ma, a quanto pare, ci sbagliavamo tutti.

"La gente è sempre stata molto entusiasta del pensiero di me e Lady Gaga come nemiche quando, in realtà, noi non siamo mai state nemiche"

