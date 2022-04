24 apr 2022 11:38

“PUTIN ACCETTI UNA VERA TREGUA PASQUALE” – IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY, MYKHAILO PODOLYAK, CHIEDE ALLA RUSSIA UN CESSATE IL FUOCO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ ORTODOSSA: “SI APRA IMMEDIATAMENTE UN CORRIDOIO UMANITARIO E UN CICLO SPECIALE DI NEGOZIATI. LA RUSSIA ATTACCA COSTANTEMENTE AZOVSTAL, DOVE SI TROVANO I NOSTRI CIVILI” – “MAD VLAD” PER ORA NON RISPONDE. MA DIFFONDE LE FOTO DI LUI CON IL PATRIARCA KIRILL ALLA MESSA DI MEZZANOTTE… - VIDEO