“PUTIN È COME HITLER, NON CI SI PUÒ FIDARE” – IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY, A PAROLE RIFIUTA CON ORRORE LA PROPOSTA DI PUTIN (CESSATE IL FUOCO IN CAMBIO DEL RITIRO DI KIEV DA QUATTRO REGIONI E STOP ALL’ADESIONE ALLA NATO): “È LA STESSA COSA CHE FACEVA HITLER, QUADNO DICEVA, ‘DATEMI UNA PARTE DI CECOSLOVACCHIA E FINISCE QUI’”. MA CHE SUCCEDERÀ QUANDO GLI AMERICANI, CON LE ELEZIONI IN ARRIVO E IL FRONTE MEDIORIENTALE APERTO, "CONSIGLIERANNO" ALL'EX COMICO DI TRATTARE LA RESA? – PER “MAD VLAD” L’OBIETTIVO È DIMOSTRARE CHE È IL SUO AVVERSARIO A NON VOLERE LA PACE...

ZELENSKY, 'PUTIN È COME HITLER, NON CI SI PUÒ FIDARE'

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - Volodymyr Zelensky respinge la proposta di Vladimir Putin per la pace sostenendo che "non ci si può fidare". "È la stessa cosa che faceva Hitler, quando diceva 'datemi una parte di Cecoslovacchia e finisce qui'", ha detto il leader ucraino a Skytg24. "Ma no, sono bugie, bugie storiche.

Dopo c'è stata la Polonia, poi l'occupazione di tutta l'Europa. Ecco perché non dobbiamo fidarci di questi messaggi, perché Putin fa lo stesso percorso. Oggi parla di 4 regioni, prima parlava di Crimea e Donbass". "A lui non importa nulla di quello che accade alle persone, è questa la faccia nuova del nazismo".

CREMLINO,PROPOSTE DI PUTIN RIFLETTONO L'ATTUALE SITUAZIONE

guerra in ucraina la distruzione di bakhmut

(ANSA) - Le condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin per la fine del conflitto in Ucraina "non sono un ultimatum" ma un'iniziativa di pace che riflette l'attuale situazione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo il quale Kiev dovrebbe tenere presente che le circostanze potrebbero cambiare. Lo riferisce la Tass.

ZELENSKY AL PAPA, 'GRAZIE PER LE PREGHIERE PER LA PACE'

(ANSA) - "Ho incontrato il papa e l'ho ringraziato per le sue preghiere per la pace in Ucraina, la sua vicinanza spirituale al nostro popolo e gli aiuti umanitari per gli ucraini". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato Francesco a margine del G7 di Borgo Egnazia.

MEGASTORE BOMBARDATO DAI RUSSI A KHARKIV

"Ho informato il Papa delle conseguenze dell'aggressione russa, del suo terrore aereo e della difficile situazione energetica. Abbiamo discusso della Formula della Pace, del ruolo della Santa Sede nello stabilire una pace giusta e duratura e delle aspettative per il Vertice sulla Pace Globale", ringraziandolo per la partecipazione della Santa Sede al summit.

AUSTIN, PUTIN NON PUÒ DETTARE LE CONDIZIONI DI PACE

(ANSA) - "Putin ha occupato illegalmente il territorio ucraino sovrano e non è in alcuna posizione di dettare all'Ucraina cosa deve fare per portare la pace". Lo ha detto il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin al termine della ministeriale Nato.

STOLTENBERG, PROPOSTA PUTIN NON DI PACE MA DI AGGRESSIONE

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

(ANSA) - Quella del presidente russo Vladimir Putin "non è una proposta di pace, è una proposta di maggiore aggressione e maggiore occupazione e dimostra in un certo senso che l'obiettivo della Russia è controllare l'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

"Non spetta all'Ucraina ritirare le forze dal territorio ucraino, spetta alla Russia ritirare le proprie forze dal territorio ucraino occupato e questa proposta in realtà significa che la Russia dovrebbe avere il diritto di occupare ancora più territorio ucraino in tutte e quattro le province" secondo loro non ucraine.

putin zelensky MEME ZELENSKY PUTIN RUSSIA E UCRAINA - GLI ARSENALI CHASIV YAR DISTRUTTA DAI RUSSI ARMI ALL UCRAINA - VIGNETTA BY ANDREA BOZZO - IL GIORNALONE - LA STAMPA