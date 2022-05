29 mag 2022 15:47

“A PUTIN RESTANO AL MASSIMO TRE ANNI DI VITA” – E’ QUEL CHE SOSTIENE UN AGENTE DELL’INTELLIGENCE RUSSA CITATO DAL “MIRROR”: “HA UNA GRAVE FORMA DI CANCRO, IN RAPIDA PROGRESSIONE. CI È STATO DETTO CHE SOFFRE DI MAL DI TESTA E QUANDO VA IN TV HA BISOGNO DI CARTELLONI CON TUTTO SCRITTO A CARATTERI CUBITALI. HA BISOGNO DI LEGGERE QUELLO CHE STA PER DIRE. QUESTI FOGLI DI CARTA SONO COSÌ GRANDI CHE OGNI PAGINA PUÒ CONTENERE SOLO UN PAIO DI FRASI. LA SUA VISTA STA SERIAMENTE PEGGIORANDO. E ORA ANCHE I SUOI ARTI INIZIANO A…”