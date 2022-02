24 feb 2022 10:43

“PUTIN SI È FORMATO TORTURANDO DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE COLPEVOLI SOLTANTO DI NON ESSERE COMUNISTI, DI NON RISPONDERE ALLE REGOLE DEL KGB. NON C’È ALTRO NEL SUO CURRICULUM” - L’EX LOTHAR DALEMIANO FABRIZIO RONDOLINO METTE L’ELMETTO E INVITA L’OCCIDENTE ALLA RISPOSTA MILITARE CONTRO LO ZAR VLAD: “CHI NON HA VOGLIA DI COMBATTERE PERDE. I NOSTRI AEREI DOVREBBERO GIÀ ESSERE IN VOLO, I NOSTRI MISSILI GIÀ PARTITI”