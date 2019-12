“QUALCHE RISPOSTA NANCY?” – NEMMENO IL NATALE ARRESTA IL FUOCO DI FILA DI TRUMP CONTRO NANCY PELOSI – L’EMITTENTE CONSERVATRICE "OAN" SPUTTANA IL FIGLIO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA: PAUL PELOSI ERA NEL CDA DI VISCOIL, UNA SOCIETÀ DI GAS NATURALE CHE FA AFFARI IN UCRAINA - UNO SCANDALO SIMILE A QUELLO CHE HA TRAVOLTO JOE BIDEN E IL SUO RAMPOLLO…

DAGONEWS

donald trump

Fuoco di fila di Donald Trump su Nancy Pelosi: dopo averla bombardata per giorni su Twitter, il presidente cavalca la notizia pubblicata dalla rete conservatrice One American News Network secondo la quale la speaker della Camera avrebbe fatto leva sulla sua posizione di potere per sostenere il figlio: per Trump la Pelosi sarebbe invischiata in uno scandalo simile a quello che ha travolto Joe Biden e il figlio Hunter.

«Qualche risposta Nancy?» ha twittato Trump, poco dopo aver stuzzicato la Pelosi venerdì con un altro cinguettio: «Wow Crazy Nancy, che sta succedendo? Questa è una roba grossa!».

paul pelosi jr., paul sr e nancy pelosi 1

Secondo l’emittente Pelosi e suo figlio, Paul Pelosi Jr., sarebbero coinvolti in uno scandalo simile a quello che ha travolto Biden e il figlio Hunter. La settimana scorsa OAN ha riferito che Paul Pelosi era nel consiglio di amministrazione di Viscoil, una società di gas naturale che sostiene di fare affari in Ucraina.

Il rapporto ha anche evidenziato un suo viaggio in Ucraina fino al 2017. Secondo l’emittente come Biden anche la Pelosi avrebbe usato la sua posizione per aiutare il figlio nella scalata all’interno della società.

tweet di donald trump contro la nancy pelosi 7

Le vacanze di Natale non hanno fermato la raffica di critiche di Trump nei confronti della speaker. «È così interessante vedere Nancy Pelosi che chiede equità da McConnell quando ha presieduto l'udienza più ingiusta nella storia del Congresso degli Stati Uniti!» ha continuato a twittare il presidente venerdì.

tweet di donald trump contro la nancy pelosi 6

«Il distretto di Nancy Pelosi in California sta rapidamente diventando uno dei peggiori negli Stati Uniti in termini di senzatetto e crimine. Ha perso interamente il controllo e, insieme all'incompetente governatore Gavin Newsom, è molto triste da vedere» ha postato Trump che ha aggiunto: «Crazy Nancy dovrebbe ripulire il suo sporco e sudicio distretto e aiutare i senzatetto. Un primario per N ?».

