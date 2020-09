Da www.liberoquotidiano.it

GIOELE MONDELLO E VIVIANA PARISI

“Quando avviene l’incidente lei è in una sorta di tunnel psicotico. Ecco perché non si ferma, non chiede aiuto. L’unico pensiero è portare a termine il suo piano di morte”. È l’analisi accurata della criminologa Roberta Bruzzone in merito al giallo di Caronia, riguardante la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello.

L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di omicidio-suicidio, anche se la famiglia si rifiuta di crederci, sostenendo che la dj 43enne non avrebbe mai fatto del male al suo bambino di 4 anni.

La Bruzzone parla invece di un piano di morte: “Per lei e per sottrarre l’amato bimbo a un ineludibile destino di dolore, di separazione. Ciò che ha ucciso Viviana e Gioele è scritto nei certificati che lei teneva nel cruscotto dell’auto”.

ROBERTA BRUZZONE

Che si sia trattato o meno di un omicidio-suicidio, per la criminologa è comunque possibile affermare che “le condizioni di disagio di Viviana erano piuttosto significative anche nel giugno scorso”. Forse la donna voleva evitare al figlio una dolorosa separazione: “Lo scenario generale - scrive la Bruzzone su Giallo - sembra assumere contorni sempre più chiari che portano a privilegiare l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Dello stesso avviso sembra essere la Procura, secondo cui le ferite sul corpo di Viviana sarebbero compatibili con un salto volontario dal traliccio”.

GIOELE MONDELLO - VIVIANA PARISI - DANIELE MONDELLO roberta bruzzone 2 VIVIANA PARISI DANIELE MONDELLO VIVIANA PARISI roberta bruzzone 15spe304 900x513 roberta bruzzone Viviana Parisi VIVIANA PARISI Daniele Mondello Viviana Parisi e il figlio Gioele VIVIANA PARISI ROBERTA BRUZZONE ROBERTA BRUZZONE VIVIANA PARISI VIVIANA PARISI Viviana Parisi DANIELE MONDELLO E VIVIANA PARISI ricerche dopo la scomparsa di viviana parisi e gioele 1 ricerche dopo la scomparsa di viviana parisi e gioele il percorso in auto daniele mondello viviana parisi VIVIANA PARISI LE RICERCHE DI VIVIANA PARISI DANIELE MONDELLO VIVIANA PARISI LE RICERCHE DI VIVIANA PARISI NEL VIDEO DENUNCIA DI DANIELE MONDELLO