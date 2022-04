“DA QUANDO HO LASCIATO LA TV, LAVORO IN OSPEDALE” - LA NUOVA VITA DELL’EX VALLETTA BAMBOLA RAMONA: “SONO STATI ANNI DIFFICILI NON LO NASCONDO, IL SUCCESSO È SVANITO E IO MI SONO DOVUTA REINVENTARE E RIPARTIRE DA ZERO, IMPARANDO AD ACCONTENTARMI. HO DECISO DI RIDURRE IL SENO PERCHE’ ERA VERAMENTE ENORME, CHE MI LIMITAVA IN TUTTO, NEI MOVIMENTI, NELLO SPORT, E STAVA INIZIANDO A CREARMI PROBLEMI ALLA SCHIENA E DI CONSEGUENZA ALLA POSTURA. SONO STATA VICINA ALLA MORTE PERCHE’ UNA VOLTA…”

Mattia Pagliarulo per Dagospia

Ve la ricordate Bambola Ramona? Sicuramente si! Giunonica, prosperosa, fiorente, rigogliosa e procace. Queste le principali caratteristiche per cui la maggior parte degli italiani ricordano la biondissima Ramona Chorleau, meglio conosciuta con il nome d’arte di Bambola Ramona, colei che con abiti succinti e movenze sensuali ha incantato il pubblico maschile nelle seconde serate di Italia Uno all’interno del programma “Cronache Marziane” durante la stagione tv 2004/2005.

Dopo il successo improvviso ed inaspettato raggiunto nel programma sono seguite altre partecipazioni sul piccolo schermo come concorrente di reality show, ospite in diversi salotti tv e come protagonista di calendari ad alto tasso erotico. Da circa otto anni a questa parte della bellissima ragazza rumena “colpevole” di aver turbato molte notti insonni del pubblico maschile nei primi anni duemila si sono perse le tracce. Oggi la incontriamo e vi sveliamo che fine ha fatto.

D. Da bomba sexy tra TV e calendari ad un lavoro normale, in quale ruolo ti trovi meglio?

R. Dipende...ho cambiato totalmente e radicalmente vita, ho 39 anni e mi sento ancora una donna sexy e piacente. Qualsiasi lavoro che ho svolto nella mia vita l’ho sempre fatto con passione, amore e tanto cuore. La vita è fatta di tappe, le cose si evolvono e cambiano. Sono stati anni difficili non lo nascondo, il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare e ripartire da zero, imparando ad accontentarmi.

Io non ho sempre fatto la showgirl, il mondo della spettacolo è stata solo una parentesi della mia vita; prima di approdare in televisione ero un’assistente alla poltrona di uno studio dentistico, sono stata scoperta dal mio storico agente Edoardo Artom che ha fatto di tutto per convincermi a lanciarmi.

D. Oggi lavori presso un noto ospedale di Torino e sei mamma di due gemelline. Sei soddisfatta di questa tua seconda vita?

R. Si sono molto soddisfatta di questa mia seconda vita. Lavoro presso l’ospedale Molinette di Torino e gestisco le consegne in tutti gli altri ospedali della città, in poche parole mi occupo di logistica all’interno del ramo sanitario.

D. Da parecchi anni non appari più in televisione, ti piacerebbe tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo?

R. Non appaio in tv esattamente da otto anni, l’ultima ospitata televisiva l’ho fatta da Barbara d’Urso pochi mesi dopo essere diventata mamma. Si, devo ammettere che mi piacerebbe molto tornare a lavorare in televisione ma con un altro tipo di percorso professionale rispetto al passato, non ho più ne l’età ne la voglia di fare la valletta...

D. Hai mai ricevuto richieste strane da parte dei tuoi fans?

R. Di richieste ne ho ricevute svariate! Alcuni volevano sposarmi, altri avrebbero voluto fare dei figli con me senza nemmeno conoscermi, altri semplicemente sognavano di fare l’amore con me...sono cose che non mi hanno mai dato fastidio: con eleganza e il giusto tatto, si può dire quasi tutto.

D. Ti riconoscono ancora quando vai alle poste, al supermercato o al ristorante?

R. Molto meno rispetto al mio momento d’oro, ma ancora oggi in tanti mi ricordano e mi riconoscono.

D. Hai stregato i telespettatori di Cronache Marziane una quindicina di anni fa con il tuo sorriso smagliante, i tuoi occhi color ghiaccio e le tue curve pericolose, che ricordi hai degli anni del successo ?

R. Avevo un’altra età e vivevo tutto in maniera veloce, spensierata e senza dare l’importanza giusta alle cose che accadevano, ero svampita. Ma posso dire che quel successo l’ho vissuto a pieno e l’ho assaporato.

D. Qualche anno fa hai deciso di ridurre il seno, come mai?

R. Era un seno veramente enorme, ed era diventato ingombrante! Avevo un seno presidenziale che mi limitava in tutto, nei movimenti, nello sport, e stava iniziando a crearmi problemi alla schiena e di conseguenza alla postura. Quindi ho deciso nel 2007 di sottopormi a quest’operazione di riduzione e passare da una sesta ad una quarta, e posso dire di aver fatto la scelta giusta!

D. La Talpa, Cronache Marziane, Campioni per sempre...quale trasmissione ti è rimasta nel cuore?

R. Tutte le ho nel cuore, ma se devo scegliere ti dico Cronache Marziane, la trasmissione che mi ha consacrato! Ringrazierò sempre Fabio Canino che ha creduto in me e mi ha dato tanta forza: ero molto timida e non abituata alle telecamere.

D. Dopo il parto a seguito di gravi complicazioni hai rischiato di morire. Che ricordi hai di quel momento terribile?

R. La gravidanza era andata benissimo ed il parto anche. Qualche giorno dopo mi sono svegliata in un lago di sangue e per un’ora mi sono trovata ad un passo dalla morte. Ho chiamato l’ambulanza, avevo avuto un’ emorragia molto forte in cui ho perso più di cinque litri di sangue! Per fortuna qualcuno dall’alto mi ha protetta e mi sono salvata…

