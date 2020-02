“QUANDO È MORTO KOBE BRYANT, È MORTO ANCHE UN PEZZO DI ME” – MICHAEL JORDAN IN LACRIME HA CELEBRATO LA STRAORDINARIA VITA DELL’AMICO DURANTE IL COMMOVENTE MEMORIAL PER RICORDARE BLACK MAMBA E LA FIGLIA GIGI ALLO STAPLES CENTER DI LOS ANGELES – PIANGE LA MOGLIE VANESSA, CHE HA FATTO CAUSA LLA SOCIETA' DELL'ELICOTTERO, BEYONCÉ E ALICIA KEYS CANTANO, JENNIFER LOPEZ SI COMMUOVE: IN PRIMA FILA LEBRON JAMES, KIM KARDASHIAN E… - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

vanessa bryant

La vedova di Kobe Bryant ha fatto causa a Los Angeles alla società proprietaria dell'elicottero che un mese fa è caduto nella nebbia in California uccidendo suo marito e la figlia Gianna, di 13 anni.

Secondo la donna, il pilota (anche lui morto nell'incidente) fu negligente nel volare con quelle condizioni meteo. La notizia della causa è arrivata mentre era in corso la cerimonia allo Staples Center di Los Angeles per commemorare il campione e alla figlia.

memorial di kobe bryant 14

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Lacrime ed emozioni allo Staples Center di Los Angeles. La città dei Lakers e l' America si commuovono, piangono per Kobe Bryant e «Gigi», la figlia tredicenne, morti nello schianto dell' elicottero il 26 gennaio scorso, insieme con altre sette persone, a Calabasas, in California.

È una cerimonia a suo modo intima, nonostante il palazzetto sia gremito da più di 20 mila persone e con milioni di spettatori davanti alla tv.

Non c' è Barack Obama, nonostante le voci della vigilia. E non ci sono altri politici. In prima fila prendono posto i campioni di ieri e di oggi, come Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Jerry West, Byron Scott, James Worthy, LeBron James, Stephen Curry.

michael jordan

Sul palco Beyoncé apre il memorial, in giacca e pantaloni dorati; ha cantato Xo e Halo , due classici, «le canzoni preferite dal mio carissimo Kobe». Poi un filmato, le immagini spettacolari di Bryant in azione. La stella dei Lakers per 17 anni, vincitore di cinque anelli Nba, due medaglie d' oro con gli Usa alle Olimpiadi di Pechino e di Londra. Il «Black Mamba», riferimento per la comunità, ma anche al centro di vicende controverse, come un' accusa di stupro nel 2003, poi ritirata.

kanye west, kim kardashian, khloe kardashian e kris jenner

Ecco allora la moglie di Kobe, Vanessa. Si avvicina al microfono, stende un paio di fogli sul leggio. E condivide con il mondo il ritratto personale di Bryant e, prima ancora, di sua figlia Gianna, 13 anni, promessa del basket. Difficile rimanere indifferenti. Le imprese sportive si mescolano con i dettagli di una vita familiare vivace, divertente.

jennifer lopez

È il momento del lutto, ma anche della rabbia per la famiglia Bryant. Proprio ieri si è saputo che Vanessa e la Nba hanno fatto causa alla Island Express Helicopters, la società che gestiva l' elicottero precipitato in una mattinata di fitta nebbia. Sotto accusa pure le scelte del pilota, Ara Zobayan, morto anche lui, di continuare il volo nonostante le condizioni proibitive.

memorial di kobe bryant 9

Jimmy Kimmel, showman e comico, ha il compito di cucire il programma del memorial. Prova qualcuna delle sue battute, ma anche lui è troppo emozionato. A un certo punto dice: «Come se fossimo in chiesa, scambiatevi un segno di pace». La popstar Alicia Keys ha incantato, eseguendo al pianoforte la Sonata al Chiaro di Luna di Beethoven.

jay z

Michael Jordan, le guance bagnate di lacrime, ricorda il legame profondo «con un ragazzino che mi tormentava con le domande, che mi mandava messaggi alle due, alle tre di notte». «Per me era un fratello più piccolo, ma una fonte di ispirazione per la sua passione, per l' amore che riversava sullo sport, la sua famiglia, la sua vita».

vanessa bryant 6 kobe bryant la moglie vanessa e le figlie steph curry beyonce e vanessa bryant alex rodriguez e jennifer lopez alicia keys beyonce beyonce 4 carmelo anthony christina aguilera, il rapper snoop dogg christina aguilera dwyane wade e la moglie gabrielle union kobe bryant e la moglie vanessa diana taurasi geno auriemma kobe bryant e la moglie vanessa memorial di kobe bryant 8 jimmy kimmel kareem abdul jabbar e magic johnson memorial di kobe bryant 1 memorial di kobe bryant 10 vanessa bryant 1 elicottero kobe bryant 5 memorial di kobe bryant 11 memorial di kobe bryant 6 memorial di kobe bryant 12 memorial di kobe bryant 13 memorial di kobe bryant 2 memorial di kobe bryant 3 memorial di kobe bryant 7 memorial di kobe bryant 4 memorial di kobe bryant 5 sabrina ionescu michael jordan 1 michael jordan 3 michael phelps michael jordan 5 murale di kobe bryant 1 murale di kobe bryant 5 murale di kobe bryant 2 murale di kobe bryant 3 murale di kobe bryant 4 rob pelinka vanessa bryant 2 shaquille o neal vanessa bryant e gianna